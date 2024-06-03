محمد صلاح يفاجئ لاعبي منتخب مصر بهدية مميزة
فاجأ الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، زملاءه الجدد في منتخب مصر بهدية مميزة، بعد انضمامه لمعسكر الفراعنة الأول تحت قيادة حسام حسن.
ويعد هذا هو الظهور الأول لمحمد صلاح في عهد حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بعد غيابه عن المعسكر الأول للعميد في شهر مارس الماضي.
وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير: "محمد صلاح عمل حاجة لذيذة جدًّا مع زملائه في المنتخب، وهو يجتمع دائمًا مع اللاعبين الجدد، وكان من ضمنهم مصطفى شوبير ومحمد أمين أوفا والشامي، وأحضر لكل لاعب منهم القميص الخاص به، وطبعًا كان رد فعلها ووقعها على نفوس اللاعبين جميل جدًّا، وصلاح كان سعيدًا بفرحتهم، حتى أن أمين أوفا أكد لصلاح أنه سينام بقميص ليفربول ولن يخلعه".
وأضاف شوبير: "صلاح انضم للمنتخب بنفس راضية جدًّا وليس لديه مشكلة مع أحد، واللاعبون يقدّرون المسؤولية ويتدربون بسعادة قبل المواجهات المهمة المقبلة".
وكان معسكر منتخب مصر انطلق بداية من يوم الثلاثاء الماضي، الموافق الـ28 من مايو، بتواجد اللاعبين المحترفين بالإضافة للمحليين، ليكتمل قوام الفراعنة قبل المباراتين الهامتين في مشوار تصفيات المونديال.
ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو وغينيا بيساو.
ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار.