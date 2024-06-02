هل قام بزراعة شعر؟.. مظهر محمد صلاح الجديد يثير الجدل (صور)
أثار المظهر الجديد الذي ظهر به الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد انضمامه لصفوف الفراعنة تساؤل الجماهير حول ما إذا كان أقدم على عملية زراعة شعر.
وكان محمد صلاح ظهر بـ"لوك" جديد، إذ تخلى عن شعره الطويل الذي اشتهر به.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن جماهير ليفربول بعد رؤية صور صلاح مع منتخب مصر أصبحوا مقتنعين أنه قام بالفعل بعملية زراعة شعر.
وأشارت الصحيفة: "في البداية، اعتقد المشجعون أن مهاجم الريدز يغير ببساطة مظهره، ولكن بعد ظهوره مع المنتخب المصري، اقتنع الجمهور بأن صلاح خضع لإجراء لمكافحة تساقط الشعر".
وقال أحد المعلقين على صور صلاح: "هذا جنون، عاد لسن الـ26 عامًا مجددًا"، وأضاف آخر "البريميرليغ ليس جاهزًا لعملية زرع شعر محمد صلاح الموسم المقبل"، و"أخيرًا حصل محمد صلاح على فرصة لزرع الشعر".
يذكر أن صلاح يستعد مع منتخب بلاده لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتتصاعد التكهنات بشأن مستقبل الدولي المصري مع ليفربول، حيث ينتهي عقد صلاح في آنفيلد عام 2025.
وارتبط اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بالانتقال إلى الدوري السعودي، إذ تمَّ استهدافه الصيف الماضي.