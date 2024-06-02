هل قام بزراعة شعر؟.. مظهر محمد صلاح الجديد يثير الجدل (صور)

أثار المظهر الجديد الذي ظهر به الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد انضمامه لصفوف الفراعنة تساؤل الجماهير حول ما إذا كان أقدم على عملية زراعة شعر.

وكان محمد صلاح ظهر بـ"لوك" جديد، إذ تخلى عن شعره الطويل الذي اشتهر به.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن جماهير ليفربول بعد رؤية صور صلاح مع منتخب مصر أصبحوا مقتنعين أنه قام بالفعل بعملية زراعة شعر.

وأشارت الصحيفة: "في البداية، اعتقد المشجعون أن مهاجم الريدز يغير ببساطة مظهره، ولكن بعد ظهوره مع المنتخب المصري، اقتنع الجمهور بأن صلاح خضع لإجراء لمكافحة تساقط الشعر".