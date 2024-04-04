هل يستفيد فينيسيوس من غياب ووكر أمام مانشستر سيتي؟

قد لا تتمكن الجماهير من مشاهدة مواجهة البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي كايل ووكر في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

ويستضيف ملعب سانتياغو برنابيو مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

ويعد ووكر أحد المدافعين الذين جعلوا البرازيلي فينيسيوس جونيور يعاني كثيرا.

وقال فينيسيوس بعد علمه بإصابة اللاعب الإنجليزي مع منتخب بلاده: "في كل مرة يغادر فيها لاعب بسبب الإصابة، يكون الأمر محزنًا للغاية، ووكر هو أحد أفضل المدافعين في العالم".

والحقيقة هي أن مباراة الذهاب في سانتياغو برنابيو ستؤدي إلى خسارة واحدة من أعظم المواجهات على أرض الملعب.

وأوضح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن جينات الظهير مميزة وأنه لا يستبعد مشاركته، لكن أطباء النادي أوضحوا بالفعل أنه يكاد يكون من المستحيل وصوله في الوقت المحدد، كما ذكرت صحيفة "ماركا".

وقال غوارديولا: "قال الأطباء إنه لن ينجح، لكن كايل هو كايل ولديه جينات وراثية خاصة، أخبرني الطبيب أن الأمر خطير للغاية، لكن كايل هو كايل".