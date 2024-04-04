هل يستفيد فينيسيوس من غياب ووكر أمام مانشستر سيتي؟
قد لا تتمكن الجماهير من مشاهدة مواجهة البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي كايل ووكر في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.
ويستضيف ملعب سانتياغو برنابيو مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.
ويعد ووكر أحد المدافعين الذين جعلوا البرازيلي فينيسيوس جونيور يعاني كثيرا.
وقال فينيسيوس بعد علمه بإصابة اللاعب الإنجليزي مع منتخب بلاده: "في كل مرة يغادر فيها لاعب بسبب الإصابة، يكون الأمر محزنًا للغاية، ووكر هو أحد أفضل المدافعين في العالم".
والحقيقة هي أن مباراة الذهاب في سانتياغو برنابيو ستؤدي إلى خسارة واحدة من أعظم المواجهات على أرض الملعب.
وأوضح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن جينات الظهير مميزة وأنه لا يستبعد مشاركته، لكن أطباء النادي أوضحوا بالفعل أنه يكاد يكون من المستحيل وصوله في الوقت المحدد، كما ذكرت صحيفة "ماركا".
وقال غوارديولا: "قال الأطباء إنه لن ينجح، لكن كايل هو كايل ولديه جينات وراثية خاصة، أخبرني الطبيب أن الأمر خطير للغاية، لكن كايل هو كايل".
كابوس فينيسيوس ومبابي
اختبر ووكر قوة وجودة فينيسيوس بشكل مباشر، رغم أن المعركة لم تكن دائمًا محسومة لصالح البرازيلي.
وفي مواجهة الموسم الماضي، تمكن فينيسيوس من التسجيل في الذهاب، لكن في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد لم يتمكن من التغلب على المدافع الإنجليزي بعد الفوز 4/0، وهو ما لم يمنح الفريق الأبيض أي خيارات.
وفي المواجهة التاريخية موسم 2021/2022، فاز رجال غوارديولا في الذهاب 4/3، وسجل فينيسيوس، لكن ووكر لم يلعب.
وفي الإياب بثنائية رودريغو وهدف كريم بنزيما من ضربة جزاء، لم يسجل فينيسيوس أيضًا مع تواجد ووكر على أرض الملعب.
لذا؛ قال فينيسيوس إنه يأسف لإصابة ووكر، رغم أنه لا شك في حال تأكد عدم مشاركته فإنه سيتخلص من عدو جيد.
ويعد ووكر عقدة لكيليان مبابي أيضا، فقد تواجها في أربع مواجهات، وكانت أشهر المواجهات بينهما في ربع نهائي كأس العالم 2022، حيث فاز منتخب فرنسا 2/1، لكن مبابي لم يسجل.
وفي المواجهات بين الأندية سجل هدفا في ثلاث مباريات.
وبحسب "ماركا"، فإنه من الصعب إيقاف فينيسيوس بسبب سرعته وإذا نجح ووكر في ذلك، في بعض الأحيان؛ فذلك لأنهما من أسرع اللاعبين في دوري أبطال أوروبا".
ونقلت الصحيفة الإسبانية عن ووكر قوله: "عمري 32 عامًا، لكنني لست رجلًا عجوزًا، أشعر أنني بحالة جيدة جدًّا وأعتني بنفسي جيدًا، وأتعامل مع عدد كبير من المباريات بشكل جيد، ويجب أن أشكر والدي على جيناتي".