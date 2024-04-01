هالاند يوجه رسالة تحد بعد تعادل مانشستر سيتي وآرسنال
حرص النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على بث رسالة طمأنينة إلى جماهير فريقه وتحد خاص في نفس الوقت لمنافسيه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
وجاءت رسالة هالاند إثر تعادل مانشستر سيتي سلبيا مع آرسنال، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر المسابقة.
ونشر هالاند، مجموعة صور له من المباراة على حسابه بمنصة "إكس"، وكتب عليها: "لقد فعلناها من قبل.. ويمكننا أن نفعلها مرة أخرى".
ويقصد المهاجم النرويجي بأن فريقه كان متأخرًا أيضًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، لكنه عاد بقوة ونجح في حسم اللقب لصالحه.
وصب التعادل في مصلحة ليفربول المتصدر بعد الفوز على برايتون في الجولة ذاتها.
واستمر ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة.. ثم آرسنال في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، ومانشستر سيتي ثالثًا برصيد 64 نقطة.
وتوج مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، آخرها في الموسم الماضي.
كما قاد الإسباني الفريق الإنجليزي للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته وذلك في الموسم الماضي أيضًا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.
بالإضافة إلى ذلك، توج مانشستر سيتي مع غوارديولا بـ 4 ألقاب كأس كاراباو، ولقبين في كأس الدرع الخيرية، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي.