هالاند يوجه رسالة تحد بعد تعادل مانشستر سيتي وآرسنال

حرص النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على بث رسالة طمأنينة إلى جماهير فريقه وتحد خاص في نفس الوقت لمنافسيه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وجاءت رسالة هالاند إثر تعادل مانشستر سيتي سلبيا مع آرسنال، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر المسابقة.

ونشر هالاند، مجموعة صور له من المباراة على حسابه بمنصة "إكس"، وكتب عليها: "لقد فعلناها من قبل.. ويمكننا أن نفعلها مرة أخرى".

ويقصد المهاجم النرويجي بأن فريقه كان متأخرًا أيضًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، لكنه عاد بقوة ونجح في حسم اللقب لصالحه.

وصب التعادل في مصلحة ليفربول المتصدر بعد الفوز على برايتون في الجولة ذاتها.