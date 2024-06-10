الهلال يؤمّن بقاء مدافعه الدولي

كشفت تقارير صحفية عن اتجاه مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، لتجديد عقد مدافع الفريق، علي البليهي، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الإدارة برئاسة فهد بن نافل، ستقوم بتفعيل بند تمديد عقد علي البليهي، بشكل رسمي موسمًا إضافيًّا.

وأوضحت الصحيفة أن عقد البليهي، سينتهي في الـ30 من يونيو الجاري، لكنه سيستمر موسمًا آخر مع "الزعيم"، عقب اتفاق الطرفين.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الدولي، سيحظى بمميزات عقده السابق نفسها، وفقًا للاتفاقية المبرمة.