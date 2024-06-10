الهلال يؤمّن بقاء مدافعه الدولي
كشفت تقارير صحفية عن اتجاه مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، لتجديد عقد مدافع الفريق، علي البليهي، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الإدارة برئاسة فهد بن نافل، ستقوم بتفعيل بند تمديد عقد علي البليهي، بشكل رسمي موسمًا إضافيًّا.
وأوضحت الصحيفة أن عقد البليهي، سينتهي في الـ30 من يونيو الجاري، لكنه سيستمر موسمًا آخر مع "الزعيم"، عقب اتفاق الطرفين.
وأشار التقرير إلى أن اللاعب الدولي، سيحظى بمميزات عقده السابق نفسها، وفقًا للاتفاقية المبرمة.
وتوج البليهي مع الهلال بـ3 بطولات الموسم الماضي 2023-2024، بدأت بكأس السوبر السعودي، وبعدها دوري روشن للمحترفين، وأخيرًا كأس خادم الحرمين الشريفين.
كما حقق الهلال سلسلة تاريخية للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، والتي بلغت 34 مباراة.
يذكر أن البليهي أنهى موسمه بشكل غير جيد، بعدما تعرض للطرد المباشر، في نهائي كأس الملك، بعدما تدخل على سامي النجعي دون كرة، ليشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء.
وشارك البليهي في 50 مباراة مع الهلال هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة، ولعب دورًا في الموسم الاستثنائي.
ويتواجد البليهي في معسكر المنتخب السعودي حاليًّا، حيث يستعد لملاقاة الأردن، يوم الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة، ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.