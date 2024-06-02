غباء من اللاعبين.. علي البليهي وكوليبالي أمام "نيران صديقة"
وجه خالد البليهي، شقيق علي البليهي مدافع نادي الهلال السعودي، انتقادات قوية لشقيقه عقب تعرضه للطرد في مواجهة النصر، رفقة زميله كاليدو كوليبالي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وفي مواجهة النهائي على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة، وبينما كانت تشير النتيجة لتقدم الزعيم بهدف نظيف، اشتبك البليهي مع سامي النجعي، لاعب النصر، ليُشهر الحكم الكارت الأحمر في وجهه.
والأسوأ أنه بعد هذا الطرد، نجح النصر في إدراك التعادل، وزاد الأمر سوءًا بطرد زميله المدافع السنغالي كوليبالي بعد تدخله على حارس المرمى وليد عبدالله، وهو ما استاء منه خالد البليهي.
شقيق البليهي نشر فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، ينتقده هو وكوليبالي، قائلًا: "غريبة.. غريبة المباراة، أنا قلت لكم فيها شيء، علي أحمر وكوليبالي أحمر، وكلها غباء من اللاعبين، للأسف.. للأسف".
وكان فريق الهلال قد تفوق على نظيره "العالمي" بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1/1.
وحصد الهلال لقبه الحادي عشر في البطولة والثاني له على التوالي، في حين فشل النصر في التتويج بسابع ألقابه، علما أن آخر لقب توج به في هذه المسابقة كان في نسخة عام 1990.
وبهذا التتويج، يكون الهلال حصد الثلاثية المحلية في إنجاز تاريخي، بعد الفوز بلقب دوري روشن وكأس الدرعية للسوبر السعودي.