غباء من اللاعبين.. علي البليهي وكوليبالي أمام "نيران صديقة"

وجه خالد البليهي، شقيق علي البليهي مدافع نادي الهلال السعودي، انتقادات قوية لشقيقه عقب تعرضه للطرد في مواجهة النصر، رفقة زميله كاليدو كوليبالي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي مواجهة النهائي على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة، وبينما كانت تشير النتيجة لتقدم الزعيم بهدف نظيف، اشتبك البليهي مع سامي النجعي، لاعب النصر، ليُشهر الحكم الكارت الأحمر في وجهه.

والأسوأ أنه بعد هذا الطرد، نجح النصر في إدراك التعادل، وزاد الأمر سوءًا بطرد زميله المدافع السنغالي كوليبالي بعد تدخله على حارس المرمى وليد عبدالله، وهو ما استاء منه خالد البليهي.