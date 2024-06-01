موقف البليهي وكوليبالي من مواجهة الأهلي السعودي في السوبر

تأكد غياب ثنائي نادي الهلال علي البليهي وكاليدو كوليبالي عن مواجهة الأهلي في كأس السوبر السعودي؛ بسبب الطرد الذي حصلا عليه في مواجهة النصر، مساء الجمعة، بمواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الهلال على النصر (5-4) بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 بالوقت الأصلي والإضافي للمباراة، التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

وخلال الدقائق الأخيرة للمباراة، نال البليهي البطاقة الحمراء، بعد حصوله على الإنذار الثاني، عقب احتكاك من دون كرة مع لاعب النصر سامي النجعي.

ولم يستفق الهلال من صدمة الطرد والتعادل، حتى تلقى كوليبالي بطاقة حمراء؛ بعد التحامه بقوة مع حارس النصر في الوقت بدل الضائع.