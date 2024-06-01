موقف البليهي وكوليبالي من مواجهة الأهلي السعودي في السوبر
تأكد غياب ثنائي نادي الهلال علي البليهي وكاليدو كوليبالي عن مواجهة الأهلي في كأس السوبر السعودي؛ بسبب الطرد الذي حصلا عليه في مواجهة النصر، مساء الجمعة، بمواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وفاز الهلال على النصر (5-4) بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 بالوقت الأصلي والإضافي للمباراة، التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.
وخلال الدقائق الأخيرة للمباراة، نال البليهي البطاقة الحمراء، بعد حصوله على الإنذار الثاني، عقب احتكاك من دون كرة مع لاعب النصر سامي النجعي.
ولم يستفق الهلال من صدمة الطرد والتعادل، حتى تلقى كوليبالي بطاقة حمراء؛ بعد التحامه بقوة مع حارس النصر في الوقت بدل الضائع.
ووفقا لما ذكره برنامج "دورينا غير" عبر مقدمه خالد الشنيف: "حسب المعلومات المتوافرة بشأن طرد البليهي وكوليبالي، تأكد عدم مشاركتهما في السوبر السعودي، لأن الإيقاف يُرحل لأقرب مباراة في الموسم المقبل، وبالتالي الأقرب هي مباراة الأهلي في السوبر السعودي، الذي يتردد بقوة أنه سيُقام في الصين، أو إحدى الدول الخليجية".
كما تداول جمهور الأهلي عبر منصة "إكس" صورة للائحة لجنة الانضباط، التي تؤكد غياب ثنائي الهلال عن مواجهة "الراقي" المقبلة.
وأسفرت قرعة كأس السوبر السعودي لكرة القدم للموسم 2024-2025 عن مواجهة قوية بين الهلال والأهلي في الدور قبل النهائي، بينما يصطدم النصر بالتعاون في المباراة الأخرى.
ويقام السوبر السعودي خلال الفترة ما بين 13 و17 أغسطس، لكن لم يتحدد بعد مكان البطولة، إذ قال الاتحاد السعودي إنه يدرس بعض العروض في الوقت الحالي، وسيعلن جميع التفاصيل في الأيام القليلة المقبلة.
وذكرت تقارير أن الصين أبدت اهتمامها باستضافة السوبر السعودي، في ظل وجود العديد من نجوم كرة القدم العالمية في الأندية السعودية.