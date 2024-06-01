ليس البليهي.. لاعب الهلال يقوم بـ"غرز العلم" بعد الفوز على النصر (فيديو)
يبدو أن احتفالية "غرزة العلم" التي كان أحد مبتكريها علي البليهي، نجم الهلال، ستكون ماركة مسجلة في مباريات "الزعيم" ضد النصر، ولكن هذه المرة لم تثر جلبة كبيرة ولم يقم بها البليهي.
والتقطت كاميرات الجماهير التي حضرت نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء الجمعة، بين الهلال والنصر، والتي تُوج بلقبها "الزعيم" لاعب هلالي آخر وهو يقوم بـ"غرز العلم" في الملعب بعد الفوز على "العالمي".
وتُوج الهلال بلقب كأس الملك، بفوزه على النصر بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، في مباراة انتهى الوقتان الأصلي والإضافي لها بالتعادل (1-1)، على ملعب "الجوهرة المشعة".
وقام اللاعب الشاب محمد القطحاني بغرز علم الهلال مكان الراية الركنية لملعب "الجوهرة المشعة"، في إطار احتفالات اللاعبين باللقب الثمين.
وكان البليهي قد أثار جدلًا واسعًا في مباراة الفريقين بالدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، إذ ظهر بعد انتصار الهلال وهو يغرس علم فريقه وسط ملعب النصر، وعلّق بعد ذلك على الصورة التي تم تداولها بشكل واسع: "الأرض أرضي، الزمان زماني.. بليهي بارك".
وتكررت الأزمة نفسها، لكن على الجهة المقابلة عندما فاز النصر على الهلال بنهائي البطولة العربية للأندية، وسيطر الغضب على البليهي بعد خسارة فريقه اللقب، ليشتبك مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، في واقعة أخرى بسبب غرز العلم.
وبفوزه باللقب الحادي عشر، استطاع الهلال لأول مرة في تاريخه أن يحقق اللقب عامين متتاليين، الأمر الذي لم يسبق أن فعله "الزعيم" على مدار البطولات العشر السابقة.
ولحق الهلال بأندية: الأهلي، والشباب، والنصر، والاتحاد، التي حققت اللقب مرتين أو أكثر بشكل متتالٍ.