ليس البليهي.. لاعب الهلال يقوم بـ"غرز العلم" بعد الفوز على النصر (فيديو)

يبدو أن احتفالية "غرزة العلم" التي كان أحد مبتكريها علي البليهي، نجم الهلال، ستكون ماركة مسجلة في مباريات "الزعيم" ضد النصر، ولكن هذه المرة لم تثر جلبة كبيرة ولم يقم بها البليهي.

والتقطت كاميرات الجماهير التي حضرت نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء الجمعة، بين الهلال والنصر، والتي تُوج بلقبها "الزعيم" لاعب هلالي آخر وهو يقوم بـ"غرز العلم" في الملعب بعد الفوز على "العالمي".

وتُوج الهلال بلقب كأس الملك، بفوزه على النصر بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، في مباراة انتهى الوقتان الأصلي والإضافي لها بالتعادل (1-1)، على ملعب "الجوهرة المشعة".

وقام اللاعب الشاب محمد القطحاني بغرز علم الهلال مكان الراية الركنية لملعب "الجوهرة المشعة"، في إطار احتفالات اللاعبين باللقب الثمين.