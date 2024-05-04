رياض محرز يمنح الأهلي السعودي "هدية العمر"
يبدو أن مساعي النجم الجزائري رياض محرز سوف تنجح في إقناع أحد أبرز مدافعي العالم في الانتقال إلى النادي الأهلي السعودي، الصيف القادم، لتكون واحدة من أقوى صفقات دوري روشن.
ويبذل مسؤولو النادي الأهلي جهودا كبيرة من أجل دعم صفوف الفريق، أملا في المنافسة على الألقاب الموسم القادم، سواء محليا أو بطولة النخبة الآسيوية التي يسعى الفريق للتواجد بها.
وتواصل رياض محرز نجم الأهلي السعودي مع كايل ووكر نجم مانشستر سيتي، من أجل إقناعه بالانضمام إليه في النادي الأهلي.
وحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن كايل ووكر يدرس الفكرة جديا، بل بات قريبا من الموافقة، بعدما وافقت زوجته أيضا على الفكرة؛ إذ ستتواجد بالقرب من تايلور وارد زوجة محرز وصديقتها.
ووفقا لتقرير ذا صن، فإن العرض المالي الضخم الذي تلقاه ووكر سيكون حاسما أيضا في عملية انتقاله إلى الأهلي السعودي.
ويسعى دوري روشن لاستقطاب مزيد من النجوم، الصيف القادم، لكن مع تغير مهم في الاستراتيجية، أبرزهم لاعبون شباب أو لاعبون مازالو قادرين على العطاء.
ويعد كايل ووكر أحد أسرع لاعبي قارة أوروبا وأقواهم بدنيا على الإطلاق.
وعاد الأهلي السعودي إلى دوري روشن السعودي هذا الموسم بعد موسم واحد قضاه في دوري يلو، ويرى كثيرون أن الموسم الحالي لم يكن سيئا في مسألة بناء الفريق.
وبدءا من الموسم القادم يسعى الأهلي إلى العودة لمنصات التتويج مجددا.