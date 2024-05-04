رياض محرز يمنح الأهلي السعودي "هدية العمر"

يبدو أن مساعي النجم الجزائري رياض محرز سوف تنجح في إقناع أحد أبرز مدافعي العالم في الانتقال إلى النادي الأهلي السعودي، الصيف القادم، لتكون واحدة من أقوى صفقات دوري روشن.

ويبذل مسؤولو النادي الأهلي جهودا كبيرة من أجل دعم صفوف الفريق، أملا في المنافسة على الألقاب الموسم القادم، سواء محليا أو بطولة النخبة الآسيوية التي يسعى الفريق للتواجد بها.

وتواصل رياض محرز نجم الأهلي السعودي مع كايل ووكر نجم مانشستر سيتي، من أجل إقناعه بالانضمام إليه في النادي الأهلي.