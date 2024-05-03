أسطورة المغرب لرياض محرز: وزنك زائد ويجب أن تقلد رونالدو

وتابع اللاعب الذي لعب في فرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وألمانيا، وإنجلترا: "حتى عندما رأيت رياض محرز مع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا، لم يكن محرز الذي أعرفه، يجب عليه أن يسير على طريق كريستيانو رونالدو (نجم النصر)، الذي يقدم أفضل مستوياته في سن الـ40".

وانتقل محرز للأهلي من مانشستر سيتي صيف عام 2023 مقابل 35 مليون يورو بعقد حتى يونيو 2027.

ولعب محرز 30 مباراة مع الأهلي بواقع 2612 دقيقة، سجل فيها 11 هدفا، وصنع 12.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة من 29 مباراة.

ويلعب الأهلي مع الهلال، يوم الإثنين المقبل، في الدوري السعودي قبل مواجهة الشباب، وأبها، والرائد، والفيحاء في آخر أربع جولات.