الأهلي السعودي يحسم الجدل بشأن مستقبل مدربه يايسله
ألمح رون غورلي، الرئيس التنفيذي للأهلي السعودي، إلى بقاء المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله.
وقال غورلي، بعد الفوز 4/1 على ضمك في الدوري السعودي: "قدما أداء قويا من ضربة البداية، طبقنا تعليمات المدرب وكنا حاسمين أمام المرمى في الشوط الأول، وتقدمنا فيه 4/0".
وأضاف: "في الشوط الثاني الأمور كانت أصعب، حاولنا الضغط ولكن تنتظرنا مباراة كبرى يوم الاثنين أمام الهلال، تتفهمون الفوز على ضمك بعد نتيجة الأسبوع الماضي (الخسارة 1/2 أمام الرياض)".
وتابع الرئيس التنفيذي للأهلي: "المدرب يقوم بعمل جيد، عندما تنظر لوضع النادي في آخر موسمين وما نحن عليه الآن هذا يعني أننا نتطور ونتقدم".
وأتم: "علينا أن نكون صبورين، علينا بناء الفريق للسنوات المقبلة وهذا ما نعمل عليه الآن، الجميع يقوم بعمل جيد وعلينا الاستمرار في الفوز بالمباريات أيضا، وأن نعمل بجهد".
وقال وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد": "واضح من الكلام أنه فيه حالة رضا عن مدرب الأهلي".
وتولى يايسله، البالغ من العمر 36 عاما، تدريب الأهلي الصيف الماضي بعقد حتى يونيو 2026.
وأدار يايسله 31 مباراة للأهلي، فاز في 17 منها، وتعادل سبع مرات وخسر مثلها.
وفي آخر خمس جولات في الدوري السعودي، يلعب الأهلي مع الهلال والشباب وأبها والرائد والفيحاء.
وودع الأهلي من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة 1/2 أمام أبها.
ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة من 29 مباراة، ويتأخر بـ16 نقطة عن النصر الثاني.
ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي؛ إذ حصد الزعيم 80 نقطة من 28 مباراة.