الأهلي السعودي يحسم الجدل بشأن مستقبل مدربه يايسله

ألمح رون غورلي، الرئيس التنفيذي للأهلي السعودي، إلى بقاء المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله.

وقال غورلي، بعد الفوز 4/1 على ضمك في الدوري السعودي: "قدما أداء قويا من ضربة البداية، طبقنا تعليمات المدرب وكنا حاسمين أمام المرمى في الشوط الأول، وتقدمنا فيه 4/0".

وأضاف: "في الشوط الثاني الأمور كانت أصعب، حاولنا الضغط ولكن تنتظرنا مباراة كبرى يوم الاثنين أمام الهلال، تتفهمون الفوز على ضمك بعد نتيجة الأسبوع الماضي (الخسارة 1/2 أمام الرياض)".

وتابع الرئيس التنفيذي للأهلي: "المدرب يقوم بعمل جيد، عندما تنظر لوضع النادي في آخر موسمين وما نحن عليه الآن هذا يعني أننا نتطور ونتقدم".

وأتم: "علينا أن نكون صبورين، علينا بناء الفريق للسنوات المقبلة وهذا ما نعمل عليه الآن، الجميع يقوم بعمل جيد وعلينا الاستمرار في الفوز بالمباريات أيضا، وأن نعمل بجهد".