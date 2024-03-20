بعد أزمة الفرج والغنام.. مانشيني: أبواب المنتخب السعودي مفتوحة للجميع

وتأتي تصريحات مانشيني في أعقاب الأزمة التي عصفت بالفريق قبل كأس آسيا الماضية، بعد استبعاد أكثر من لاعب قبل انطلاق البطولة مباشرة، وعلى رأسهم حارس المرمى نواف العقيدي، الذي اشترط المشاركة أساسيا في البطولة.

كما غاب عن تلك التشكيلة سلمان الفرج وسلطان الغنام، بعدما قال حينها المدرب "سلمان رفض المشاركة في المباريات الودية، وسلطان الغنام قال لي إنه غير سعيد وأنه إذا لم يلعب فلن ينضم للمنتخب".

وعلى إثر تلك الأحداث، قرر الاتحاد السعودي إيقاف العقيدي خمسة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال سعودي.

كما فرض الاتحاد غرامة مالية على الفرج قائد المنتخب والهلال قدرها مئة ألف ريال سعودي بعد ثبوت عدم رغبته في الانضمام للمنتخب عقب استدعائه للمعسكر الذي أقيم في شهر أكتوبر تشرين الأول 2023 في البرتغال.

وغرم الاتحاد الغنام لاعب النصر 200 ألف ريال سعودي بعد ثبوت طلبه من المدرب إعفائه من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني قبل كأس آسيا.

وودعت السعودية كأس آسيا التي استضافتها قطر مطلع العام الجاري من دور الستة عشر، بعد الخسارة 4-2 أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله بينما بلغ منتخب طاجيكستان دور الثمانية.