تصرف صادم من مانشيني قبل نهاية مباراة السعودية وكوريا الجنوبية (فيديو)

في مشهد غريب، قام الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، بمغادرة اللقاء قبل ركلة الجزاء الأخيرة خلال مباراة كوريا الجنوبية، في دور الـ16 لكأس أمم آسيا.

وفاجأ المدرب الإيطالي الجميع بمغادرة ملعب المباراة قبل انتهاء ركلات الترجيح بين المنتخبين.

وبعدما أهدر عبد الرحمن غريب الركلة الرابعة للمنتخب السعودي، فاجأ مانشيني الجميع بمغادرة ملعب المباراة قبل تسديد كوريا الجنوبية الركلة الحاسمة.

ولم ينتظر المدرب الإيطالي مصير الركلة الرابعة للمنتخب الكوري الجنوبي، ليتجه إلى النفق المؤدي لغرف الملابس.

وخسر المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي بالركلات الترجيحية 4-2 عقب التعادل 1-1 بالوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية، ضمن ثمن نهائي كأس آسيا 2023.