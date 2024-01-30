تصرف صادم من مانشيني قبل نهاية مباراة السعودية وكوريا الجنوبية (فيديو)
في مشهد غريب، قام الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، بمغادرة اللقاء قبل ركلة الجزاء الأخيرة خلال مباراة كوريا الجنوبية، في دور الـ16 لكأس أمم آسيا.
وفاجأ المدرب الإيطالي الجميع بمغادرة ملعب المباراة قبل انتهاء ركلات الترجيح بين المنتخبين.
وبعدما أهدر عبد الرحمن غريب الركلة الرابعة للمنتخب السعودي، فاجأ مانشيني الجميع بمغادرة ملعب المباراة قبل تسديد كوريا الجنوبية الركلة الحاسمة.
ولم ينتظر المدرب الإيطالي مصير الركلة الرابعة للمنتخب الكوري الجنوبي، ليتجه إلى النفق المؤدي لغرف الملابس.
وخسر المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي بالركلات الترجيحية 4-2 عقب التعادل 1-1 بالوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية، ضمن ثمن نهائي كأس آسيا 2023.
افتتح عبد الله الرديف التسجيل للسعودية في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ثم تعادل منتخب كوريا عن طريق تشو كيو سونغ.
وفي مرحلة ركلات الترجيح، أهدر كل من سامي النجعي وعبد الرحمن غريب الركلتين الثالثة والرابعة، ليخرج منتخب السعودية من البطولة.
وتواجد منتخب السعودية في صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من 3 مواجهات، بينما حل المنتخب التايلندي في وصافة جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.
على الجانب الآخر، تأهل منتخب كوريا الجنوبية كثاني المجموعة الخامسة، برصيد 5 نقاط بفارق نقطة واحدة عن المتصدر البحرين.
بهذا الفوز، يتأهل منتخب كوريا الجنوبية لمواجهة منتخب أستراليا، الذي تأهل بدوره على حساب إندونيسيا بفوزه برباعية دون رد، في مواجهة دور الـ8.