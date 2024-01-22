لماذا استبعد مانشيني فوز "الأخضر" بكأس آسيا؟

وجه العديد من النقاد الرياضيين انتقادات إلى الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، بسبب تصريحاته عقب الفوز على قرغيزستان، مساء الأحد، بأن "الأخضر" غير مرشح للتتويج باللقب.

وقال مانشيني، إن منتخبات اليابان وإيران وأستراليا وكوريا الجنوبية هي المرشحة للمنافسة على اللقب عطفًا على ما تتمتع به هذه المنتخبات من إمكانيات عالية.

وفاز المنتخب السعودي على قرغيزستان 2/صفر، ليحجز مقعده في دور الـ16، فيما تنتظره مباراة حسم الصدارة أمام تايلاند صاحبة النقاط الأربع في المركز الثاني.