لماذا استبعد مانشيني فوز "الأخضر" بكأس آسيا؟
وجه العديد من النقاد الرياضيين انتقادات إلى الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، بسبب تصريحاته عقب الفوز على قرغيزستان، مساء الأحد، بأن "الأخضر" غير مرشح للتتويج باللقب.
وقال مانشيني، إن منتخبات اليابان وإيران وأستراليا وكوريا الجنوبية هي المرشحة للمنافسة على اللقب عطفًا على ما تتمتع به هذه المنتخبات من إمكانيات عالية.
وفاز المنتخب السعودي على قرغيزستان 2/صفر، ليحجز مقعده في دور الـ16، فيما تنتظره مباراة حسم الصدارة أمام تايلاند صاحبة النقاط الأربع في المركز الثاني.
من جانبه، قال الناقد الرياضي صالح أبو نخاع في تصريحات تلفزيونية: "تصريح مانشيني ذكي من أجل رفع الضغط عن اللاعبين، خصوصا اللاعبين قليلي الخبرة الذين يشاركون للمرة الأولى في البطولة، وإن شاء الله نصل للنهائي".
وأضاف: "يجب أن نؤمن بإمكانياتنا، وعلينا التعامل مع البطولة خطوة بخطوة، وإن شاء الله نصل لهدفنا".
فيما قال حامد البلوي: "تصريح مانشيني جاء في وقته من أجل رفع الضغط عن اللاعبين، وكلامه واضح لمن يفهم إستراتيجيته وهو يتحدث عن أنه ما زال يشكل منتخبا بمجموعة شابة تشارك في بطولة مهمة".
فيما الثنائي عادل البطي وعبده عطيف قال في تصريحات تلفزيونية: لم يعجبني التصريح، المنتخب السعودي غير مشارك لكي يكون حصانا أسود، خصوصا أن الفرق المنافسة تنصفنا فلماذا يقول المدرب هذا الكلام؟، وهذا التصريح يقوله الجمهور أو النقاد أو الصحفيون ولا يقوله القائد، نعلم أنه يريد إزالة الضغط عن اللاعبين ولكن قدرك كمدرب كبير تكون تحت الضغط ولذلك أنت مطالب تذهب لأبعد نقطة، لذلك هو تصريح لم يكن في محله، وهكذا هم المدربون الأوروبيون، يحب أن يضع المسؤولية على نفسه".
فيما انتقد سعد الحارثي تصريحات مانشيني، قائلا: "أتمنى من مسؤولي المنتخب السعودي يقولون لمانشيني درب فقط ولا تصرّح.. إحنا أصحاب أقوى دوري في الشرق الأوسط وأبطال كأس آسيا 3 مرات".
وأشار الناقد الرياضي محمد الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس": "المدرب مانشيني قال كلمته بخصوص المنافسة في كأس آسيا، وهذه رؤيته أكانت واقعية أو تكتيكية أومعنوية، ومن حق الإعلام والجمهور أن يقول رأيه بالرفض أو القبول، فكما ليس من حق أحد أن يلزم مانشيني بما يصرح أو يخطط، فلا يحق لأحد أن يصادر آراء الآخرين تجاهه، والأمور بخواتيمها".
كما انتقد الإعلامي يعقوب السعدي، تصريحات مانشيني، واصفا ما قاله بأنها روح انهزامية، موضحا: "هل تم التوقيع مع مدرب بهذا الأجر ولا يستطيع الفوز بكأس آسيا؟".