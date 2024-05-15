ضحايا بيب غوارديولا.. أرتيتا إلى جوار أسطورتين

حقق مانشستر سيتي فوزًا مهمًا للغاية قد يكون أهم انتصار حققه هذا الموسم، بعد تسجيل هدفين نظيفين على توتنهام في ملعب الفريق اللندني.

الهدفان سجلهما إرلينغ هالاند بعدما فشل مانشستر سيتي طوال 540 دقيقة في التسجيل على الملعب نفسه إلا مرة واحدة فقط.

وزن هدفي هالاند يجب أن يكون ذهبًا، فبطل الثلاثية في الموسم الماضي لامس لقب الدوري الإنجليزي بيده بعد الوصول إلى النقطة رقم 88 أمام آرسنال صاحب المركز الثاني بـ 86 نقطة.

اكتئاب ما بعد منافسة غوارديولا

لم نر ولم نشاهد ميكيل أرتيتا يتحدث عقب تلك المباراة لعدم وجود فرصة أو مناسبة لذلك، لن يمكننا أن نتخيل بسهولة شكل المدرب الإسباني وحالته النفسية.

بالتأكيد أرتيتا لا يملك ما يندم عليه، فقد جمع مع فريقه عددًا قياسيًا من النقاط لم يجمعوه منذ سنوات طويلة، وحقق معهم 27 فوزًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي وهو ما لم يحققه أرسين فينجر وأعظم الأجيال في تاريخ آرسنال.

لكنه في نهاية المطاف بعد كل ذلك لن يستطيع على الأرجح أن يحقق لقب الدوري الإنجليزي، فمنافسه هو بيب جوارديولا وليس أي مدرب آخر.

أي مدرب آخر على الأرجح قد يدخل في نوبة اكتئاب بسبب مواجهة ذلك العبقري الإسباني الذي يعرف من أين تؤكل كتف بطولات الدوري في أي مكان في العالم.