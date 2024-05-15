غوارديولا يسقط أرضًا بعد فرصة سهلة لتوتنهام (فيديو)
سقط الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الأرض بعد شعوره بالصدمة خلال هجمة خطيرة لتوتنهام، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي.
وفي الدقيقة 86 تصدّى أورتيغا، حارس مانشستر سيتي، والذي حلَّ بديلاً في الشوط الثاني للحارس المصاب أيدرسون، لهجمة مرتدة من سون، ليشعر غوارديولا بالخضة ويسقط أرضًا خوفًا من تسجيل توتنهام هدف التعادل.
وكان غوارديولا قرر استبدال إيدرسون بالحارس الألماني ستيفان أورتيغا، الأمر الذي أثار غضب الحارس البرازيلي الذي أظهر ردة فعل غاضبة لدى خروجه من الملعب، رغم محاولة بيب مواساته وتهدئته، وتفسير قراره.
وكان توتنهام، في الوقت ذاته، يحتاج للفوز، الليلة، من أجل الإبقاء على حلم التأهل لدوري أبطال أوروبا، في ظل احتلاله المركز الخامس بفارق 5 نقاط أقل عن أستون فيلا (الرابع)، وهو ما فشل فيه، حيث انتهت المباراة بفوز "السيتي" بهدفين دون ردٍ.
وجاء هدفا المباراة عن طريق النجم النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقتين 52، و91 على التوالي من عمر اللقاء لصالح مانشستر سيتي ليضم 3 نقاط غالية في مشوار الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي.
وبهذه النتيجة يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 88 نقطة جمعها من الفوز في 27 مباراة، والتعادل في 7، وخسارة 3 مواجهات، وتسجيل 93 هدفًا، وتلقي 33.
بينما يحلُّ فريق توتنهام في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة جمعها من الفوز في 19 مباراة، والتعادل في 6، وخسارة 12 مواجهة، وتسجيل 71 هدفًا، وتلقي 61.
وضمِن فريق توتنهام المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز الخامس.