غوارديولا يسقط أرضًا بعد فرصة سهلة لتوتنهام (فيديو)

سقط الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الأرض بعد شعوره بالصدمة خلال هجمة خطيرة لتوتنهام، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 86 تصدّى أورتيغا، حارس مانشستر سيتي، والذي حلَّ بديلاً في الشوط الثاني للحارس المصاب أيدرسون، لهجمة مرتدة من سون، ليشعر غوارديولا بالخضة ويسقط أرضًا خوفًا من تسجيل توتنهام هدف التعادل.

وكان غوارديولا قرر استبدال إيدرسون بالحارس الألماني ستيفان أورتيغا، الأمر الذي أثار غضب الحارس البرازيلي الذي أظهر ردة فعل غاضبة لدى خروجه من الملعب، رغم محاولة بيب مواساته وتهدئته، وتفسير قراره.