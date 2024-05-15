غوارديولا يكشف تفاصيل إصابة دي بروين وإيدرسون
تحدث بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن الإصابة التي تعرض لها ثنائي فريقه كيفين دي بروين والحارس إيدرسون، في مواجهة توتنهام، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار مباراة مؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.
وسجل إرلينغ هالاند هدفين، ليقود فريقه إلى تصدر المسابقة بفارق نقطتين أمام آرسنال، قبل جولة واحدة فقط على النهاية.
وشهدت المباراة تعرض دي بروين وإيدرسون للإصابة، حيث قرر غوارديولا استبدالهما والدفع بكل من جيريمي دوكو، وأورتيغا، في الدقيقة 69.
ولم يكن إيدرسون سعيدًا عند استبداله؛ إذ أظهر غضبه الشديد من قرار مدربه، ولكن الأخير برر ما فعله.
وقال غوارديولا في تصريحات إعلامية عقب اللقاء: "تعرض دي بروين لركلة في الكاحل، لم يتمكن من الركض بشكل صحيح".
وأضاف: "إيدرسون لم يكن مصابًا بارتجاج في المخ، كان يعاني من مشكلة في عينه، لم يتمكن من الرؤية بشكل صحيح، قال الطبيب إنني يجب أن استبداله".
وعن رد فعله الغاضب، شدد غوارديولا: "أنا أتفهم تصرفه، هو كان يريد مواصلة اللعب، أتفهم ما فعل".
وتمكن دي بروين من أن يصبح ثاني أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي، صناعة للأهداف عبر التاريخ، بعد أن وصل إلى 112 صناعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، من 259 مباراة خاضها بالمسابقة، متفوقاً على النجم الإٍسباني سيسك فابريغاس صاحب الـ 111 صناعة بالدوري الإنجليزي، من 350 مباراة خاضها بالمسابقة.
ويحتل النجم الويلزي غيغز، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 632 مباراة خاضها بالمسابقة.
وخاض دي بروين رفقة فريق مانشستر سيتي هذا الموسم 23 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف، وتقديم 17 تمريرة حاسمة.