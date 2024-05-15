غوارديولا يكشف تفاصيل إصابة دي بروين وإيدرسون

تحدث بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن الإصابة التي تعرض لها ثنائي فريقه كيفين دي بروين والحارس إيدرسون، في مواجهة توتنهام، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار مباراة مؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وسجل إرلينغ هالاند هدفين، ليقود فريقه إلى تصدر المسابقة بفارق نقطتين أمام آرسنال، قبل جولة واحدة فقط على النهاية.

وشهدت المباراة تعرض دي بروين وإيدرسون للإصابة، حيث قرر غوارديولا استبدالهما والدفع بكل من جيريمي دوكو، وأورتيغا، في الدقيقة 69.

ولم يكن إيدرسون سعيدًا عند استبداله؛ إذ أظهر غضبه الشديد من قرار مدربه، ولكن الأخير برر ما فعله.

وقال غوارديولا في تصريحات إعلامية عقب اللقاء: "تعرض دي بروين لركلة في الكاحل، لم يتمكن من الركض بشكل صحيح".