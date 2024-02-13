أول تعليق رسمي حول مشاركة ميسي في أولمبياد باريس

قال خافيير ماسكيرانو مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم تحت 23 عاما، إن الباب مفتوح أمام ليونيل ميسي للمشاركة في أولمبياد باريس هذا العام.

وضمنت الأرجنتين مكانها في دورة الألعاب الأولمبية، بعد فوزها على البرازيل 1-صفر، يوم الأحد الماضي، في قبل نهائي تصفيات أمريكا الجنوبية.

ومع تأهل الأرجنتين، بدأت مطالبات شعبية وعبر وسائل الإعلام بمشاركة ميسي رفقة منتخب التانغو الأولمبي.