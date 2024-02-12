مطالبات بصدام جديد بين ميسي ومبابي

بدأ يراود جماهير كرة القدم حول العالم صدام جديد بين الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، في أولمبياد باريس 2024، خاصة بعد تأهل المنتخب الأرجنتيني.

وحصلت الأرجنتين على تذكرة التأهل لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية هذا العام بفوزها على البرازيل بهدف دون رد، يوم الأحد، في الدورة الرباعية الختامية ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية، لتطيح ببطلة أولمبياد 2020 من ألعاب باريس.

واحتاج فريق خافيير ماسكيرانو إلى الفوز على منافسه اللدود، بعد التعادل مع فنزويلا وباراغواي في دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لألعاب 2024، حيث يحصل أول فريقين في الدورة الرباعية على مكان في الألعاب الأولمبية.