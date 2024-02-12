مطالبات بصدام جديد بين ميسي ومبابي
بدأ يراود جماهير كرة القدم حول العالم صدام جديد بين الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، في أولمبياد باريس 2024، خاصة بعد تأهل المنتخب الأرجنتيني.
وحصلت الأرجنتين على تذكرة التأهل لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية هذا العام بفوزها على البرازيل بهدف دون رد، يوم الأحد، في الدورة الرباعية الختامية ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية، لتطيح ببطلة أولمبياد 2020 من ألعاب باريس.
واحتاج فريق خافيير ماسكيرانو إلى الفوز على منافسه اللدود، بعد التعادل مع فنزويلا وباراغواي في دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لألعاب 2024، حيث يحصل أول فريقين في الدورة الرباعية على مكان في الألعاب الأولمبية.
وأنهى منتخب الأرجنتين تحت 23 عاما الدورة الرباعية برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة واحدة عن باراغواي التي ستواجه فنزويلا، وأنهت البرازيل بثلاث نقاط.
وطالب العديد من الجماهير بضرورة استدعاء ميسي للمشاركة في الأولمبياد، في ظل الأنباء التي تؤكد تواجد مبابي مع منتخب فرنسا، وبالتالي احتمالية الصدام بينهما على غرار ما حدث في نهائي بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، وتوج بلقبها منتخب الأرجنتين.
تصريحات ماسكيرانو
من جانبه، قال خافيير ماسكيرانو، مدرب منتخب الأرجنتين تحت 23 عاما، في تصريحات تلفزيونية: "تلقينا بالفعل تهنئة من ميسي على تأهلنا، نحن نعلم أن ليو معجب كبير بالفريق الوطني ويتابع جميع الشباب، سيكون هناك وقت للحديث عن وجوده معنا".
وأضاف: "الجميع يعرف بالفعل علاقتي مع ميسي، من الواضح أن لاعبًا مثله لديه أبواب مفتوحة لمرافقتنا في الأولمبياد، لكن ذلك سيعتمد عليه وعلى التزاماته المقبلة".
وتُوج ميسي سابقا بالميدالية الذهبية لأولمبياد بكين 2008، بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بهدف دون رد سجله اللاعب آنخيل دي ماريا.
وبذلك تأهل لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس رسميا 11 منتخبا هي: فرنسا (المضيف)، والولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكيان، ممثلا اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، وإسبانيا وإسرائيل وأوكرانيا، ممثلو الاتحاد الأوروبي (يويفا) إضافة إلى الأرجنتين. كما صعدت أيضا منتخبات المغرب ومصر ومالي عن الاتحاد الأفريقي (كاف)، ومنتخب نيوزيلندا عن اتحاد أوقيانوسيا.
ومن المقرر أن يتحدد المتأهلون من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال بطولة أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة في قطر خلال الفترة من 23 أبريل، حتى 3 مايو المقبل.
ويتأهل من القارة الآسيوية المنتخبات الثلاثة الأوائل للأولمبياد مباشرة، فيما يلعب صاحب المركز الرابع مباراة الملحق العالمي مع منتخب غينيا، صاحب المركز الرابع في تصفيات أفريقيا لتحديد المنتخب الـ16 المشارك في المنافسات.