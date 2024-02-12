غوارديولا: ميسي ورونالدو لم يحققا أرقام هالاند في نفس عمره
علق بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على السجل التهديفي المميز للهداف النرويجي إيرلينغ هالاند.
جاءت تعليقات المدرب الإسباني قبل مواجهة كوبنهاغن الدنماركي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.
وبسؤاله عن السجل التهديفي لهالاند، قال بيب: "حتى ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو لم يكن لديهما هذه الأرقام في هذا العمر".
وفي الموسم الماضي، وهو الأول لهالاند مع مانشستر سيتي، سجل المهاجم النرويجي 12 هدفا في دوري أبطال أوروبا، ليقود الفريق للفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
كما سجل هالاند الموسم الماضي 36 هدفا في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبالمجمل سجل 52 هدفا في 53 مباراة.
أما هذا الموسم، سجل هالاند، البالغ من العمر 23 عاما، 5 أهداف في 5 مباريات، إلى جانب 16 هدفا في 18 مباراة في دوري أبطال أوروبا.
وأضاف المدرب الإسباني: "نحن لا نمارس أي ضغط على هالاند لإجباره على التسجيل، كل لاعب لديه أم وأب يلعب من أجلهما".
أما ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي فقال عن هالاند: "إنه لا يترك أي شيء يؤثر عليه، عندما يفوت الفرص، في المرة التالية، يعود مجددا، إنه قوي عقليًا".
وعن مواجهة كوبنهاغن قال غوارديولا: "قلت للاعبين هذا الصباح إن عليكم أن تكونوا مستعدين ذهنيًا للمعاناة غدًا، عادةً لا تكذب عليّ أحاسيسي".
وأوضح: "ملعب كوبنهاغن قريب جدًا من الجماهير، احترام كبير هو ما أشعر به مع جميع المنافسين، لكن عندما رأيت ما يفعله كوبنهاغن مع منافسيه، عليك أن تكون مستعدًا للمعاناة، ستكون مباراة صعبة".
ويحلم غوارديولا بقيادة مانشستر سيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وهو الإنجاز الذي كان آخر من حققه ريال مدريد بالتتويج باللقب ثلاث مرات متتالية، أعوام 2016 و2017 و2018.