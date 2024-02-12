غوارديولا: ميسي ورونالدو لم يحققا أرقام هالاند في نفس عمره

أما هذا الموسم، سجل هالاند، البالغ من العمر 23 عاما، 5 أهداف في 5 مباريات، إلى جانب 16 هدفا في 18 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف المدرب الإسباني: "نحن لا نمارس أي ضغط على هالاند لإجباره على التسجيل، كل لاعب لديه أم وأب يلعب من أجلهما".

أما ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي فقال عن هالاند: "إنه لا يترك أي شيء يؤثر عليه، عندما يفوت الفرص، في المرة التالية، يعود مجددا، إنه قوي عقليًا".

وعن مواجهة كوبنهاغن قال غوارديولا: "قلت للاعبين هذا الصباح إن عليكم أن تكونوا مستعدين ذهنيًا للمعاناة غدًا، عادةً لا تكذب عليّ أحاسيسي".

وأوضح: "ملعب كوبنهاغن قريب جدًا من الجماهير، احترام كبير هو ما أشعر به مع جميع المنافسين، لكن عندما رأيت ما يفعله كوبنهاغن مع منافسيه، عليك أن تكون مستعدًا للمعاناة، ستكون مباراة صعبة".

ويحلم غوارديولا بقيادة مانشستر سيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وهو الإنجاز الذي كان آخر من حققه ريال مدريد بالتتويج باللقب ثلاث مرات متتالية، أعوام 2016 و2017 و2018.