برشلونة وبايرن ميونخ ينافسان النصر السعودي في "صفقة الموسم"

دخل ناديا برشلونة الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، كمنافسين قويين أمام النصر السعودي، للحصول على خدمات البرتغالي برونو فرنانديز مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والتي تعتبر "صفقة الموسم"، نظرًا لمستوى اللاعب الهائل في الفترة الماضية.

برونو قدم موسمًا رائعًا مع يونايتد، واختتمه بقيادة فريقه للفوز على مانشستر سيتي في الديربي، وتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب ويمبلي.

مانشستر يونايتد توج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب غريمه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.