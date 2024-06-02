برشلونة وبايرن ميونخ ينافسان النصر السعودي في "صفقة الموسم"
دخل ناديا برشلونة الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، كمنافسين قويين أمام النصر السعودي، للحصول على خدمات البرتغالي برونو فرنانديز مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والتي تعتبر "صفقة الموسم"، نظرًا لمستوى اللاعب الهائل في الفترة الماضية.
برونو قدم موسمًا رائعًا مع يونايتد، واختتمه بقيادة فريقه للفوز على مانشستر سيتي في الديربي، وتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب ويمبلي.
مانشستر يونايتد توج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب غريمه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.
ووفقًا لتقرير إنجليزي، فإن برونو فيرنانديز (29 عامًا) قد يكون أولى صفقات النصر السعودي للموسم المقبل، حيث سيلتحق بمواطنه وقائده في المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر ودوري المحترفين.
ولكن نشرت صحيفة (O jogo) البرتغالية، تقريرًا قالت فيه إن برشلونة وبايرن ميونخ مُنتبهين لوضع برونو فيرنانديز.
وقالت الصحيفة: "نادي بايرن ميونخ أرسل عرضه الرسمي لضم فرنادديز، في انتظار الرد بشكل مماثل".
وعن رغبة برشلونة قالت الصحيفة: "ديكو تحدث مع وكيله بشكل غير رسمي".
ومن المنتظر حسم الأمر خلال الأيام المقبلة.
ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" فإن القيمة السوقية للاعب برونو فرنانديز، قد تصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني.