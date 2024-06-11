حقيقة رحيل ساديو ماني عن النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية حقيقة اتخاذ السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، قرارا بالرحيل عن "العالمي" في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشارت تقارير أخيرا إلى وجود نية داخل النصر للموافقة على رحيل النجم السنغالي؛ إذ يحظى ماني حاليا باهتمام نادي القادسية الوافد الجديد إلى دوري روشن، بالإضافة إلى اهتمام من جيرونا الإسباني، وبشكتاش التركي.
وانضم ساديو ماني إلى صفوف النصر قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، في أغسطس 2023، بعقد يمتد حتى عام 2027.
وأجاب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي عن تساؤل وجهه له أحد المتابعين على منصة "إكس" بشأن إمكانية رحيل ساديو ماني في الميركاتو المقبل، ليجيب: "أين سيذهب، ما عندي علم عنه حاليا إلا أنه لاعب نصراوي واللاعب يرغب في البقاء بالنصر، واللاعب ما قبل أصلا أي عرض مسبق إلا من النصر فقط، خاصة أنه رفض جميع العروض التي قدمت له، في صيف عام 2023؛ من أجل الانضمام لقلعة العالمي فقط".
وشهدت علاقة ماني وجماهير النصر توترًا في نهاية الموسم؛ بسبب تراجع مستوى اللاعب، الذي أدى إلى إطلاقهم صافرات الاستهجان ضده في بعض المباريات.
يذكر أن ماني سجل 19 هدفًا وصنع 11، خلال 46 مباراة رسمية مع النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.