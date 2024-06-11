حقيقة رحيل ساديو ماني عن النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية حقيقة اتخاذ السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، قرارا بالرحيل عن "العالمي" في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت تقارير أخيرا إلى وجود نية داخل النصر للموافقة على رحيل النجم السنغالي؛ إذ يحظى ماني حاليا باهتمام نادي القادسية الوافد الجديد إلى دوري روشن، بالإضافة إلى اهتمام من جيرونا الإسباني، وبشكتاش التركي.

وانضم ساديو ماني إلى صفوف النصر قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، في أغسطس 2023، بعقد يمتد حتى عام 2027.