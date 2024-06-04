منتخب السنغال يعلن تفاصيل إصابة ساديو ماني
أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، غياب نجمه ساديو ماني لاعب النصر السعودي عن مواجهتي منتخب بلاده ضد الكونغو الديمقراطية وموريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال الاتحاد السنغالي في بيان رسمي اليوم الاثنين إن ساديو ماني يعاني من إصابة عضلية، وتأكد غيابه عن المباراتين المقبلتين.
وأشار الاتحاد السنغالي إلى أن الفحوصات التي أجريت للاعب أكدت إصابته بكدمة في ركبته اليمنى، مع إصابته أيضًا في الفخذ وعضلة السمانة.
واشتكى ماني من الإصابة خلال مباراة النصر ضد الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الجمعة الماضي، التي انتهت بفوز الزعيم بركلات الترجيح.
ويتصدر أسود التيرانغا منافسات المجموعة الثانية في التصفيات برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن السودان صاحب المركز الثاني.
ويستضيف منتخب السنغال منافسه الكونغو الديمقراطية يوم الخميس المقبل ثم يخرج لمواجهة موريتانيا يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات المونديالية.
ويسعى أسود التيرانغا للظهور الرابع في كأس العالم بعد مشاركته في نسخة 2002 وأيضًا نسخة 2018 بخلاف النسخة الأخيرة في مونديال 2022.