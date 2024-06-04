منتخب السنغال يعلن تفاصيل إصابة ساديو ماني

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، غياب نجمه ساديو ماني لاعب النصر السعودي عن مواجهتي منتخب بلاده ضد الكونغو الديمقراطية وموريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان رسمي اليوم الاثنين إن ساديو ماني يعاني من إصابة عضلية، وتأكد غيابه عن المباراتين المقبلتين.

وأشار الاتحاد السنغالي إلى أن الفحوصات التي أجريت للاعب أكدت إصابته بكدمة في ركبته اليمنى، مع إصابته أيضًا في الفخذ وعضلة السمانة.