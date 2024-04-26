مفاجأة كبيرة في قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي

ويستقبل الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، على ملعب القاهرة الدولي، غدًا الجمعة في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري الأبطال.

وشهدت القائمة مفاجئة كبيرة بعودة حسين الشحات وإمام عاشور بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

أما المفاجأة الكبيرة تمثلت في استبعاد محمد الشناوي حارس الفريق، رغم جاهزيته الفنية والبدنية، حيث تدرب الحارس المخضرم مع الفريق لمدة طويلة، ولكن تم استبعاده.