مفاجأة كبيرة في قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي
أعلن السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة مازيمبي الكونغولي، مساء غد الجمعة، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت مفاجآت مثيرة.
ويستقبل الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، على ملعب القاهرة الدولي، غدًا الجمعة في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري الأبطال.
وشهدت القائمة مفاجئة كبيرة بعودة حسين الشحات وإمام عاشور بعد غياب طويل بسبب الإصابة.
أما المفاجأة الكبيرة تمثلت في استبعاد محمد الشناوي حارس الفريق، رغم جاهزيته الفنية والبدنية، حيث تدرب الحارس المخضرم مع الفريق لمدة طويلة، ولكن تم استبعاده.
وفيما يلي قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف
الدفاع: كريم الدبيس - علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني - أكرم توفيق.
الوسط: أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - كريم نيدفيد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - رضا سليم - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - حسين الشحات.
الهجوم: أنتوني موديست - محمود كهربا - وسام أبو علي.