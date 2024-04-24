قبل مواجهة صن داونز.. الترجي التونسي ينتظر هدية ثمينة من الأهلي

ويملك الترجي التونسي بضع فرص ليلتحق بقائمة الأندية المشاركة في نسخة 2025، إذ إنه في حاجة فقط للتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، عندما يواجه صن داونز الجمعة في إياب نصف النهائي في بريتوريا، ولكن حتى في حال خسارة بطاقة النهائي، فإن بطل أفريقيا 4 مرات، بإمكانه أن يضمن مقعدًا في مونديال الأندية للعام المقبل، وذلك في حال عدم تأهل مازمبي الكونغولي على حساب الأهلي المصري إلى النهائي.

ويواجه الأهلي، الذي ضمِن المشاركة في مونديال الأندية 2025، مازيمبي في نصف النهائي في ستاد القاهرة، لكن رفاق علي معلول قادرون على تقديم هدية ثمينة للترجي التونسي في حال إزاحتهم للمنافس الكونغولي، وهي وضعية ستؤهل الترجي مباشرة للمونديال بنسخته الجديدة.

وتقام مسابقة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة بين الـ15 من يونيو والـ13 من يوليو من العام ذاته بمشاركة 32 فريقًا، من بينها 12 ناديًا من أوروبا و6 أندية من أمريكا الجنوبية و4 أندية من كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية فضلًا عن فريق واحد من أوقيانوسيا والفريق المستضيف.

وتوزع الأندية على 8 مجموعات على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة في أعقاب الدور الأول إلى أدوار خروج المغلوب التي تبدأ بثمن النهائي، وصولًا للمباراة النهائية مع إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث.