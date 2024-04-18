أحدثها مفاجأة.. الأندية المتأهلة رسميا لكأس العالم 2025
أكمل نادي سالزبورغ النمساوي عقد الأندية الأوروبية المتأهلة لكأس العالم للأندية؛ وذلك بعد أن خطف آخر البطاقات الاثنتي عشرة المخصصة لنوادي الاتحاد الأوروبي من منافسه آرسنال الإنجليزي بعد خسارة الأخير من بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومغادرته السباق.
واستفاد سالزبورغ بطل النمسا من هدية بايرن ميونخ ليضمن مقعدا في مونديال الأندية 2025، الذي سينطلق في نسخة موسعة في شهر يونيو 2025 قبل عام تحديدا من احتضان الولايات المتحدة (مع المكسيك وكندا) نهائيات كأس العالم 2026.
وهنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي سالزبورغ عبر منشور على حسابه في منصة "إكس" فيما نشر قائمة النوادي المتأهلة رسميًّا حتى الآن للمسابقة.
وضمن حتى الآن 24 فريقا من مختلف الاتحادات القارية لكرة القدم مشاركته، فيما سيكون التنافس قويا من أجل 8 بطاقات أخيرة.
وفيما يلي قائمة الأندية المتأهلة لمونديال الأندية 2025، والمقاعد المخصصة لكل اتحاد قاري:
يويفا (12 مقعدا): ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، تشيلسي ومانشستر سيتي (إنجلترا)، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند (ألمانيا)، إنتر ميلانو ويوفنتوس (إيطاليا) بورتو وبنفيكا (البرتغال)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، سالزبورغ (النمسا).
كومنبول أو اتحاد أمريكا الجنوبية (6 مقاعد): فلامينغو وبالميراس وفلومينيزي (البرازيل).
الاتحاد الآسيوي (4 مقاعد): الهلال (السعودية)، أوروا يونايتد (اليابان)، أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية).
الاتحاد الأفريقي (4 مقاعد): الأهلي (مصر)، الوداد (المغرب).
كونكاكاف (4 مقاعد): مونتيري وكلوب ليون (المكسيك)، سوندورس سيتل (الولايات المتحدة)
اتحاد أوقيانوسيا (مقعد واحد): أوكلاند سيتي (نيوزيلاندا)
وستوزع الأندية الـ32 بعد استكمال عدد المتأهلين، على 8 مجموعات على أن يتأهل الأول والثاني للأدوار الإقصائية بداية من ثمن النهائي على أن تجرى مباراة الدور النهائي في 13 يوليو 2025، فيما لن يتم إجراء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في تلك النسخة.