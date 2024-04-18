أحدثها مفاجأة.. الأندية المتأهلة رسميا لكأس العالم 2025

أكمل نادي سالزبورغ النمساوي عقد الأندية الأوروبية المتأهلة لكأس العالم للأندية؛ وذلك بعد أن خطف آخر البطاقات الاثنتي عشرة المخصصة لنوادي الاتحاد الأوروبي من منافسه آرسنال الإنجليزي بعد خسارة الأخير من بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومغادرته السباق.

واستفاد سالزبورغ بطل النمسا من هدية بايرن ميونخ ليضمن مقعدا في مونديال الأندية 2025، الذي سينطلق في نسخة موسعة في شهر يونيو 2025 قبل عام تحديدا من احتضان الولايات المتحدة (مع المكسيك وكندا) نهائيات كأس العالم 2026.

وهنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي سالزبورغ عبر منشور على حسابه في منصة "إكس" فيما نشر قائمة النوادي المتأهلة رسميًّا حتى الآن للمسابقة.