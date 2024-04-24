الأهلي المصري يحشد "القوة الضاربة" لمواجهة مازيمبي
يسعى الأهلي، حامل اللقب، لتجهيز قوته الضاربة عندما يواجه ضيفه مازيمبي الكونغولي، مساء الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا وذلك بعد استعادة خدمات مجموعة من لاعبيه البارزين العائدين من الإصابة.
وقال الأهلي، إن الرباعي محمد الشناوي وحسين الشحات وأليو ديانج وإمام عاشور شاركوا في المران الجماعي الذي أقيم على ملعب "التتش" بعد تعافيهم من الإصابة.
وأضاف الموقع الرسمي للأهلي نقلًا عن أحمد جاب الله، طبيب الفريق، قوله: "تعافى هذا الرباعي وأصبحوا في كامل الجاهزية من الناحية الطبية بعد انتهائهم من تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بكل منهم".
وتابع: "انتظم الشناوي قائد الفريق والحارس الدولي في تدريبات الحراس فيما شارك الشحات في المران وهو يرتدي واقيًا للوجه إلى جانب وجود ديانج وإمام.
"شارك الرباعي في المران الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات بالكرة".
وكان عاشور والشناوي قد أصيبا في مباريات لمنتخب مصر، بينما أصيب ديانج عندما كان يشارك مع منتخب بلاده مالي في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار في فبراير الماضي وأجرى جراحة في الركبة بعد عودته إلى مصر.
وتعرض الشحات لكدمة قوية في الوجه خلال مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني في وقت سابق من دوري الأبطال.
واقترب مروان عطية، لاعب الوسط، وياسر إبراهيم، قلب الدفاع، من العودة للتدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة والخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف.
وكان مروان قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية وغاب عن مباراة الذهاب أمام مازيمبي التي أقيمت في الكونغو الديمقراطية، فيما تعرض ياسر إبراهيم لتمزق في العضلة الخلفية وواصل الثنائي تنفيذ البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة يوم الجمعة أمام مازيمبي نظرا لتعادله سلبيا في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.
وسمحت الجهات الأمنية بحضور 50 ألف متفرج لمتابعة المباراة باستاد القاهرة.
ويسعى الأهلي لتمديد رقمه القياسي وتحقيق اللقب 12 إذ يتصدر قائمة أكثر الفرق تتويجا بدوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا.
وسيلتقي الفائز من الأهلي ومازيمبي مع الفائز من مواجهة الترجي التونسي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.