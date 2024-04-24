الأهلي المصري يحشد "القوة الضاربة" لمواجهة مازيمبي

وقال الأهلي، إن الرباعي محمد الشناوي وحسين الشحات وأليو ديانج وإمام عاشور شاركوا في المران الجماعي الذي أقيم على ملعب "التتش" بعد تعافيهم من الإصابة.

وأضاف الموقع الرسمي للأهلي نقلًا عن أحمد جاب الله، طبيب الفريق، قوله: "تعافى هذا الرباعي وأصبحوا في كامل الجاهزية من الناحية الطبية بعد انتهائهم من تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بكل منهم".

وتابع: "انتظم الشناوي قائد الفريق والحارس الدولي في تدريبات الحراس فيما شارك الشحات في المران وهو يرتدي واقيًا للوجه إلى جانب وجود ديانج وإمام.

"شارك الرباعي في المران الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات بالكرة".