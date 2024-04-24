الأهلي المصري يدخل في مفاوضات لضم نجم منتخب تونس
كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي المصري دخل في مفاوضات قوية لضم علي عبدي، الظهير الأيسر لمنتخب تونس ونادي كان الفرنسي، من أجل خلافة مواطنه علي معلول، نجم الفريق الأحمر.
وينتهي عقد المدافع الأيسر الدولي التونسي علي معلول مع الأهلي في صيف 2024، ولم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين.
ووفقًا لتقارير تلفزيونية، فإن معلول، أموره تتعقد مع الأهلي في الفترة الحالية.
ووفقًا لِما ذكرته قناة "TEN" المصرية، فإن الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع التونسي علي عبدي، ظهير أيسر نادي كان الفرنسي، في محاولات لتواجده في الفريق الأحمر الفترة المقبلة، ليكون بديلا لمعلول حال رحيله.
وأشار التقرير، أيضًا إلى أن علي معلول يتجه للاستمرار مع الأهلي بعد جلسة جمعته مع محمود الخطيب، رئيس النادي.
وانضم علي عبدي إلى فريق كان في 2021، وخاض مع فريقه 30 مباراة بدوري الدرجة الثانية الفرنسي وسجل 8 أهداف.
فيما انضم معلول إلى الأهلي صيف 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي مقابل 600 ألف يورو، وحقق معه خمسة ألقاب في الدوري المصري، وأربعة في كأس مصر، وخمسة في كأس السوبر المصري، وثلاثة في دوري أبطال أفريقيا، ولقبين في كأس السوبر الأفريقي.