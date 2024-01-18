سر إبعاد نجم مانشستر يونايتد عن التدريبات الجماعية

كشفت صحيفة دايلي ميل البريطانية، أن أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونتايتد، لم يتدرب مع زملائه في الفريق، منذ إصابته بمرض الشهر الماضي.

وأشارت دايلي ميل، إلى أن المهاجم الفرنسي، يتدرب حاليا بشكل منفرد، بعيدا عن تدريبات الفريق الجماعية؛ ما أثار شكوكا حول كون الأمر يعود لأسباب تأديبية.

ووفقا للتقرير، فإن قرار إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد بأن يتدرب مارسيال بمفرده، ليس مسألة تأديبية، ولكنه يعكس إيمانه بالتدريب الفردي للاعبين، الذين يفتقرون إلى لياقة المباريات.