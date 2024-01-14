مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضاته مع بنفيكا للتعاقد مع جواو نيفيز
كشفت تقارير صحفية عن بدء مانشستر يونايتد محادثات مع بنفيكا البرتغالي، لضم جواو نيفيز، الذي يعد إحدى أبرز المواهب التي تتصارع عليها الأندية الإنجليزية.
ويمتلك جواو نيفيز شرطًا جزائيًا في عقده، يصل إلى 120 مليون يورو، أي ما يعادل 103 ملايين جنيه إسترليني، ويمتد عقده مع بنفيكا حتى عام 2028، فيما يتطلع ليفربول ومانشستر يونايتد للظفر بخدماته في الميركاتو المقبل.
ويعاني يونايتد على صعيد خط الوسط رغم تعاقده مع النجم المغربي سفيان أمرابط، وذلك في ظل تراجع مستوى البرازيلي كاسيميرو.
وقالت صحيفة "ميرور"، إن "إدارة مانشستر يونايتد ستبدأ المحادثات في وقت مبكر هذا العام، في محاولة للتعاقد مع النجم الشاب بنفيكا هذا الصيف".
وأضاف التقرير: "يُعتبر نيفيز، الذي خاض 9 مباريات في دوري أبطال أوروبا، استثمارًا ذا أولوية بعد موسم صعب لمانشستر يونايتد".
واستبعد مدرب بنفيكا، روجر شميدت، احتمال مغادرة نيفيز خلال موسم انتقالات يناير الحالي، وأصر على أنه لن يتم بيع أي شخص داخل فريقه من قبل النادي في منتصف الموسم، قائلا في تصريحات له أخيرا: "نحن في منتصف الموسم ولدينا أهداف كبيرة. بالتأكيد لن نسمح لأي من هؤلاء اللاعبين بالرحيل. نحن بحاجة إليهم".
ويستضيف مانشستر يونايتد، نظيره توتنهام، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل مانشستر يونايتد المباراة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.