مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضاته مع بنفيكا للتعاقد مع جواو نيفيز

كشفت تقارير صحفية عن بدء مانشستر يونايتد محادثات مع بنفيكا البرتغالي، لضم جواو نيفيز، الذي يعد إحدى أبرز المواهب التي تتصارع عليها الأندية الإنجليزية.

ويمتلك جواو نيفيز شرطًا جزائيًا في عقده، يصل إلى 120 مليون يورو، أي ما يعادل 103 ملايين جنيه إسترليني، ويمتد عقده مع بنفيكا حتى عام 2028، فيما يتطلع ليفربول ومانشستر يونايتد للظفر بخدماته في الميركاتو المقبل.

ويعاني يونايتد على صعيد خط الوسط رغم تعاقده مع النجم المغربي سفيان أمرابط، وذلك في ظل تراجع مستوى البرازيلي كاسيميرو.