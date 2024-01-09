قرعة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي: قمة بين مانشستر سيتي وتوتنهام.. ومواجهة سهلة لليفربول

وتم إجراء القرعة مساء اليوم الإثنين من قبل أسطورة توتنهام غاري مابوت ولاعب آرسنال العظيم إيما بيرن قبل وقت قصير من الجولة الثالثة من المباراة المناسبة بين ويجان ومانشستر يونايتد.

واصطدم فريق مانشستر سيتي بنظيره توتنهام في قمة مبكرة، في حين سيواجه فريق تشيلسي نظيره أستون فيلا.

بينما يلتقي نادي ليفربول الفائز من مواجهة نوريتش سيتي ضد بريستول.

وتقام مباريات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي في عطلة نهاية الأسبوع بداية من 27 و28 يناير المقبل.

وستحصل الفرق الفائزة على 120 ألف جنيه إسترليني من صندوق جوائز المنافسة.