قرعة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي: قمة بين مانشستر سيتي وتوتنهام.. ومواجهة سهلة لليفربول
أسفرت مراسم قرعة الدور الرابع "دور الـ16" من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2023/24 عن مواجهة صعبة لفريق مانشستر سيتي ضد توتنهام، فيما وضعت ليفربول في لقاء سهل نسبيًا أمام نورويتش سيتي أو بريستول روفرز.
وتم إجراء القرعة مساء اليوم الإثنين من قبل أسطورة توتنهام غاري مابوت ولاعب آرسنال العظيم إيما بيرن قبل وقت قصير من الجولة الثالثة من المباراة المناسبة بين ويجان ومانشستر يونايتد.
واصطدم فريق مانشستر سيتي بنظيره توتنهام في قمة مبكرة، في حين سيواجه فريق تشيلسي نظيره أستون فيلا.
بينما يلتقي نادي ليفربول الفائز من مواجهة نوريتش سيتي ضد بريستول.
وتقام مباريات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي في عطلة نهاية الأسبوع بداية من 27 و28 يناير المقبل.
وستحصل الفرق الفائزة على 120 ألف جنيه إسترليني من صندوق جوائز المنافسة.
وفيما يلي قرعة دور الـ16 كاملة:
1 واتفورد ضد ساوثامبتون
2 بلاكبيرن روفرز ضد ريكسهام
3 بورنموث - سوانزي سيتي
4- وست بروميتش ألبيون ضد برينتفورد أو ولفرهامبتون واندررز
5ـ وست هام يونايتد أو بريستول سيتي ضد نوتنجهام فورست أو بلاكبول
6ـ ليستر سيتي × هال سيتي أو برمنغهام سيتي
7 شيفيلد وينزداي ضد كوفنتري سيتي
8- تشيلسي × أستون فيلا
9 إبسويتش تاون ضد ميدستون يونايتد
10- ليفربول ضد نورويتش سيتي أو بريستول روفرز
11ـ توتنهام هوتسبير – مانشستر سيتي
12ـ ليدز يونايتد × بلايموث أرجايل
13. كريستال بالاس أو إيفرتون ضد لوتون تاون أو بولتون واندررز
14 نيوبورت كاونتي أو إيستلي ضد ويجان أثليتيك أو مانشستر يونايتد
15 شيفيلد يونايتد – برايتون أند هوف ألبيون
16. فولهام – نيوكاسل يونايتد