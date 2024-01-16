يمكنه مناقشته بشرط غريب.. مانشستر يونايتد يجهز عرضا بـ150 مليون يورو لفينيسيوس

وعلقت الصحيفة على الفكرة، بأنها قد تكون ناجحة من الناحية الاقتصادية والفنية، لكنها تبقى رهانا كبيرا بسبب التألق الملحوظ لفينيسيوس جونيورخلال الأعوام الأخيرة.

وبحسب ديفينسا سنترال، فإن فينيسيوس جونيور لا يقل بأي حال من الأحوال عن كيليان مبابي بالتالي لا يوجد مبرر لبيعه من أجل تمويل انضمام المهاجم الفرنسي.

وسبق أن طلب مانشستر يونايتد التعاقد مع فينيسيوس جونيور عام 2017، لكن اللاعب يبقى "غير قابل للمس" بالنسبة لفورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.