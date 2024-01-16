يمكنه مناقشته بشرط غريب.. مانشستر يونايتد يجهز عرضا بـ150 مليون يورو لفينيسيوس
كشفت صحيفة "ديفينسا سنترال" عن استعداد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتقديم عرض تاريخي للتعاقد مع فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.
وتألق فينيسيوس جونيور أخيرا؛ إذ قاد ناديه للفوز بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة بعدما سجل هاتريك.
ووفقا لتقرير ديفينسا سنترال، فإن مانشستر يونايتد الذي يعمل الجانب الرياضي منه حاليا تحت قيادة السير جيم راتكليف على استعداد لدفع 150 مليون يورو الصيف القادم للتعاقد مع اللاعب.
وجدد فينيسيوس جونيور عقده مع ريال مدريد حتى 2027 منذ عدة أشهر.
وبحسب التقرير، فإن فلورنتيو بيريز قد يناقش عرض بيع فينيسيوس جونيور في حالة واحدة فقط وهي استخدامه لعملية تمويل صفقة التعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الحالي.
وسيحتاج ريال مدريد مبلغا ضخما للتعاقد مع مبابي الذي يطلب مكافأة توقيع ضخمة بخلاف الراتب.
وعلقت الصحيفة على الفكرة، بأنها قد تكون ناجحة من الناحية الاقتصادية والفنية، لكنها تبقى رهانا كبيرا بسبب التألق الملحوظ لفينيسيوس جونيورخلال الأعوام الأخيرة.
وبحسب ديفينسا سنترال، فإن فينيسيوس جونيور لا يقل بأي حال من الأحوال عن كيليان مبابي بالتالي لا يوجد مبرر لبيعه من أجل تمويل انضمام المهاجم الفرنسي.
وسبق أن طلب مانشستر يونايتد التعاقد مع فينيسيوس جونيور عام 2017، لكن اللاعب يبقى "غير قابل للمس" بالنسبة لفورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.