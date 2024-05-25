مانشستر يونايتد يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي
خالف مانشستر يونايتد التوقعات ليهزم مانشستر سيتي 2-1 ويتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على استاد ويمبلي بفضل ثنائية الشابين أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو في الشوط الأول.
وقلص جيريمي دوكو الفارق لسيتي قرب النهاية لكن يونايتد تماسك ليمنع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز من تحقيق الثنائية المحلية ويضمن تأهله للدوري الأوروبي الموسم المقبل.
وحرم مانشستر يونايتد جاره من تحقيق إنجاز تاريخي بحصد الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي.
ونجح المغربي سفيان أمرابط في تحقيق أول بطولة له مع مانشستر يونايتد بعد انضمامه في الموسم الحالي قادمًا من فيورنتينا الإيطالي.
وحقق مانشستر يونايتد لقبه الوحيد هذا الموسم كما استعاد لقب كأس الاتحاد بعد غياب منذ موسم 2015 – 2016.
وفاز مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد للمرة 13 في تاريخه ليصبح على بعد لقب وحيد من معادلة رقم آرسنال الأكثر تتويجًا بهذه البطولة.
وجاء تتويج مانشستر يونايتد في ظل أنباء حول إقالة الهولندي إيريك تين هاغ مدرب الفريق عقب نهاية الموسم الحالي