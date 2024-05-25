مانشستر يونايتد يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

وحرم مانشستر يونايتد جاره من تحقيق إنجاز تاريخي بحصد الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي.

ونجح المغربي سفيان أمرابط في تحقيق أول بطولة له مع مانشستر يونايتد بعد انضمامه في الموسم الحالي قادمًا من فيورنتينا الإيطالي.

وحقق مانشستر يونايتد لقبه الوحيد هذا الموسم كما استعاد لقب كأس الاتحاد بعد غياب منذ موسم 2015 – 2016.