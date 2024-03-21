"سعى للانتقام".. صدام كبير بين فرنسا وريال مدريد

وصدم ريال مدريد، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بخطاب رسمي رفض خلاله انضمام لاعبيه لقائمة المنتخب الأولمبي الفرنسي المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويضم ريال مدريد بين صفوفه عددًا من اللاعبين الفرنسيين مثل إدواردو كامافينغا وأورلين تشواميني، بالإضافة إلى القدوم المتوقع لكيليان مبابي الصيف المقبل ما يجعله يؤثرعلى قوة النادي الإسباني.

وحسب راديو مونت كارلو، فإن تيري هنري لم يستسلم أمام خطاب ريال مدريد ومازال مصممًا على ضم عدد من اللاعبين الفرنسيين في النادي إلى صفوفه في الأولمبياد القادم.

ووفقًا للتقرير، فإن هنري ينوي التواصل مع ريال مدريد في هذا الخصوص رغم تلقيه رفضًا رسميًّا.