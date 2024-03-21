"سعى للانتقام".. صدام كبير بين فرنسا وريال مدريد
اتهم برنامج الشيرينغيتو الإسباني المقرب من نادي ريال مدريد، تيري هنري مدرب منتخب فرنسا الأولمبي، بأنه يسعى للانتقام.
وتيري هنري هو لاعب سابق في برشلونة غريم ريال مدريد، كما إنه المدرب الحالي لمنتخب فرنسا الأولمبي الذي يستعد لخوض أولمبياد باريس 2024 على ملعبه، وسط آمال كبيرة بالتتويج بالميدالية الذهبية.
وصدم ريال مدريد، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بخطاب رسمي رفض خلاله انضمام لاعبيه لقائمة المنتخب الأولمبي الفرنسي المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
ويضم ريال مدريد بين صفوفه عددًا من اللاعبين الفرنسيين مثل إدواردو كامافينغا وأورلين تشواميني، بالإضافة إلى القدوم المتوقع لكيليان مبابي الصيف المقبل ما يجعله يؤثرعلى قوة النادي الإسباني.
وحسب راديو مونت كارلو، فإن تيري هنري لم يستسلم أمام خطاب ريال مدريد ومازال مصممًا على ضم عدد من اللاعبين الفرنسيين في النادي إلى صفوفه في الأولمبياد القادم.
ووفقًا للتقرير، فإن هنري ينوي التواصل مع ريال مدريد في هذا الخصوص رغم تلقيه رفضًا رسميًّا.
وحول اتصاله بفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حول الأمر، قال هنري ضاحكا: "لا أملك رقم هاتفه"، وتابع :"ريال مدريد ناد مؤسسي وسوف نتواصل بهذا الشكل.
من جهته، قال فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن اللاعبين الفرنسيين لديهم حلم باللعب في الأولمبياد.
ورد برنامج الشيرينغيتو على تصريحات هنري بأنها سعي للانتقام من ريال مدريد كغريم سابق له، في إشارة إلى تحريض اللاعبين الفرنسيين على حضور الأولمبياد بعيدا عن رغبة ناديهم، وهو أمر سيضر خطط إعداد الفريقه ومعسكره التحضري للموسم المقبل.