"رسالة مشفرة".. برشلونة يحذر ريال مدريد من مبابي

وحسب رومانو، سوف يحصل مبابي على 100 مليون يورو مكافأة توقيع من ريال مدريد لكنه سوف يتقاضى راتبا في مستوى راتبي لاعبي الفريق جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور.

وقال ديكو في تصريحات أمس الأربعاء: " مبابي إلى ريال مدريد؟ لا يوجد نقاش، إنه لاعب حاسم، ويسجل الكثير من الأهداف".

وتابع :"إذا انضم إلى ريال مدريد، فسيكونون أقوى، لكن سيتعين عليهم حل بعض المشاكل التكتيكية، في توازن كرة القدم مهم جدا."

ويشير ديكو في رسالته المشفرة إلى معضلة وجود كيليان مبابي في ريال مدريد والمركز الذي سوف يشارك به، وهو أمر سبق أن تحدثت عنه تقارير صحفية إسبانية عديدة.