"رسالة مشفرة".. برشلونة يحذر ريال مدريد من مبابي
تحدث البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، عن صفقة انضمام كيليان مبابي إلى الغريم ريال مدريد.
ووفقا للصحفي المختص في سوق الانتقالات فإن صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد اكتملت تقريبا باتفاق الطرفين حول حقوق الصورة ومكافأة الانتقال.
وحسب رومانو، سوف يحصل مبابي على 100 مليون يورو مكافأة توقيع من ريال مدريد لكنه سوف يتقاضى راتبا في مستوى راتبي لاعبي الفريق جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور.
وقال ديكو في تصريحات أمس الأربعاء: " مبابي إلى ريال مدريد؟ لا يوجد نقاش، إنه لاعب حاسم، ويسجل الكثير من الأهداف".
وتابع :"إذا انضم إلى ريال مدريد، فسيكونون أقوى، لكن سيتعين عليهم حل بعض المشاكل التكتيكية، في توازن كرة القدم مهم جدا."
ويشير ديكو في رسالته المشفرة إلى معضلة وجود كيليان مبابي في ريال مدريد والمركز الذي سوف يشارك به، وهو أمر سبق أن تحدثت عنه تقارير صحفية إسبانية عديدة.
ومن المتوقع أن يشارك مبابي مع ريال مدريد كرأس حربة صريح (9) في حين يستمر فينيسيوس جونيور في مركزه المفضل كجناح أو مهاجم ثان خلف اللاعب الفرنسي.
ونجح ريال مدريد فعليا في التغلب على أزمة راتب مبابي بمنحه راتبا مقاربا لزملائه بالفريق، لكن الأمور الفنية لن تتضح إلا في أول مباراة يخوضها مع الفريق.
وربما يكون أول ظهور لمبابي مع ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو الودي أمام برشلونة شهر يوليو القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.