سر غضب أندية الدوري الإسباني من ريال مدريد
كشفت صحيفة أس الإسبانية، إن عددا كبيرا من أندية الدوري الإسباني، غاضبة للغاية من نادي ريال مدريد.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، لكن كثيرا من الصخب يدور حول الأخطاء التحكيمية.
وشرعت قناة ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الحالي في نشر تقارير مصورة لأخطاء الحكام قبل وبعد كل مباريات الفريق في المسابقات الإسبانية.
وسبق أن قدم نادي إشبيلية شكوى ضد ريال مدريد متهما إياه بمحاولة التأثير على طاقم تحكيم مباراة الفريقين بسبب تقرير بثته قناة النادي عن طاقم التحكيم.
ووفقا لآس، فإن أندية الدوري الإسباني ترى أن ريال مدريد يفعل ذلك بهدف الضغط على الحكام حتى يصبح مفضلا لديهم ويحصل على قرارات لصالحه في أرض الملعب.
وتقدم ريال مدريد بشكوى ضد طاقم التحكيم الذي أدارة مباراة الفريق أمام أوساسونا في الدوري الإسباني متهما إياه بالتقصير في حماية فينيسيوس جونيور من الهتافات العدائية، بل ومنحه بطاقة صفراء.
ورفضت رابطة الدوري الإسباني واللجنة الفنية للحكام بيان نادي ريال مدريد، كما قدمت دعما كاملا للحكام.
وأثار إلغاء هدف جود بيلينغهام الذي سجله في مرمى فالنسيا في نهاية الوقت الضائع وتم إلغاؤه من قبل طاقم التحكيم غضبا واسعا لدى إدارة متصدر الدوري.
وأعلن نادي برشلونة أيضا غضبه من أداء التحكيم أكثر من مرة هذا الموسم.