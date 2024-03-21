سر غضب أندية الدوري الإسباني من ريال مدريد

كشفت صحيفة أس الإسبانية، إن عددا كبيرا من أندية الدوري الإسباني، غاضبة للغاية من نادي ريال مدريد.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، لكن كثيرا من الصخب يدور حول الأخطاء التحكيمية.

وشرعت قناة ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الحالي في نشر تقارير مصورة لأخطاء الحكام قبل وبعد كل مباريات الفريق في المسابقات الإسبانية.