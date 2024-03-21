هل يكون "الكلاسيكو" أول مباراة لمبابي بقميص ريال مدريد؟

حسم ريال مدريد الإسباني ملامح جولته الصيفية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ استعدادا لموسم 2024ـ 2025، التي سيحيي خلالها 3 مباريات ودية قبل ضربة البداية للموسم الكروي المقبل.

وبالتوازي مع الأنباء المتداولة حول اقتراب الفريق الملكي من حسم صفقة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، سيواجه زملاء "جونيور فينيسيوس" كلا من ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، في الأسبوع الأخير من يوليو، والأسبوع الأول من أغسطس المقبلين.