أحمد فتوح: سأخوض مباراة الأهلي ولو قدمي مربوطة
تحدث أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن آخر تطورات إصابته التي تعرض لها في معسكر منتخب مصر ومدة غيابه المتوقعة.
وتعرض أحمد فتوح لإصابة في أربطة الكاحل خلال تدريبات منتخب مصر، وغادر معسكر المنتخب، يوم الإثنين، قبل مواجهتي بوكينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.
وقال فتوح في تصريحات تلفزيونية، إنه تعرض لإصابة في كاحل القدم أثناء مشاركته في تدريب منتخب مصر، وسيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ولن يلحق بمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 14 يونيو الجاري، في إطار مواجهات الجولة الـ11 المؤجلة لبطولة الدوري المصري.
وعن مواجهة الأهلي في الدوري المصري، المقرر إقامتها يوم 25 يونيو، شدد فتوح: "طبعا سألعبها حتى لو سأربط قدمي، وما زال أمامي وقت للتعافي".
وتابع: "متفائل بفوز منتخب مصر في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، الأجواء جيدة في المعسكر، حسام حسن عرض علينا مباريات لهم والمباريات ستكون صعبة".
ويستضيف منتخب مصر منافسه بوركينا في السادس من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وبعد ذلك بأربعة أيام يحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو لخوض مباراة الجولة الرابعة.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.