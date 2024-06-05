أحمد فتوح: سأخوض مباراة الأهلي ولو قدمي مربوطة

تحدث أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن آخر تطورات إصابته التي تعرض لها في معسكر منتخب مصر ومدة غيابه المتوقعة.

وتعرض أحمد فتوح لإصابة في أربطة الكاحل خلال تدريبات منتخب مصر، وغادر معسكر المنتخب، يوم الإثنين، قبل مواجهتي بوكينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال فتوح في تصريحات تلفزيونية، إنه تعرض لإصابة في كاحل القدم أثناء مشاركته في تدريب منتخب مصر، وسيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ولن يلحق بمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 14 يونيو الجاري، في إطار مواجهات الجولة الـ11 المؤجلة لبطولة الدوري المصري.