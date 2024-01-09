"الرحيل عن الأهلي" أحدث خيارات كهربا لتسديد غرامة الزمالك

وحسب التقرير، فإن كهربا جمع مبلغًا مهمًّا من الغرامة الموقعة عليه لكن فارق سعر العملة ما بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي يصعّب الأمور.

وفي حال فشل اللاعب في إكمال المبلغ المستحق عليه سيطلب من الأهلي الرحيل على سبيل الإعارة ليتحصل على مبلغ مالي كبير ليتمكّن من إنهاء أزمته.

وحتى الآن، لم يدفع كهربا المبالغ المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك حيث يخوض برفقة فريقه القانوني جولات عديدة في المحكمة الرياضية الدولية "كاس" لتأجيل الدفع بعدما أصبح الحكم نهائيًّا.