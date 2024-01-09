"الرحيل عن الأهلي" أحدث خيارات كهربا لتسديد غرامة الزمالك
كشفت قناة أون تايم سبورتس أحدث تطورات أزمة غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح نادي الزمالك.
وبات لاعب الأهلي مضطرًّا لدفع 2 مليون و400 ألف دولار أمريكي لصالح الزمالك بسبب خرقه العقد من طرف واحد عام 2019.
وانتقل كهربا إلى الأهلي بعد فترة وجيزة مع أفيش البرتغالي الذي أعلن إفلاسه لاحقًا.
ووفقًا لقناة أون تايم سبورتس، فإن كهربا تلقى عرضًا خليجيًّا كبيرًا للانتقال إلى أحد الأندية، لكن اللاعب يفضل فتح الملف مجددًا بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وانضم كهربا لقائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.
وحسب التقرير، فإن كهربا جمع مبلغًا مهمًّا من الغرامة الموقعة عليه لكن فارق سعر العملة ما بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي يصعّب الأمور.
وفي حال فشل اللاعب في إكمال المبلغ المستحق عليه سيطلب من الأهلي الرحيل على سبيل الإعارة ليتحصل على مبلغ مالي كبير ليتمكّن من إنهاء أزمته.
وحتى الآن، لم يدفع كهربا المبالغ المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك حيث يخوض برفقة فريقه القانوني جولات عديدة في المحكمة الرياضية الدولية "كاس" لتأجيل الدفع بعدما أصبح الحكم نهائيًّا.