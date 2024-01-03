تفاصيل مفاوضات الزمالك مع الألماني فرانكو فودا

بعض وسائل الإعلام، أشارت، أمس الثلاثاء، إلى أن فرانكو فودا وافق على شروط نادي الزمالك، من أجل تولّي المهمة الفنية خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر الإعلان عن اسمه كمدير فني للأبيض قريبًا.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن طاولة مجلس الإدارة عليها 3 أسماء لمدربين، ولم يستقر على أي منهم حتى الآن.

وأوضح: "بالفعل فرانكو فودا أحد الأسماء الثلاثة، ويوجد أيضًا مدرب إيطالي وآخر هولندي، ومازالت الاجتماعات سارية معهم".

وعن سبب انتشار اسم "فودا" في وسائل الإعلام، قال: "المدرب الألماني قدَّم تنازلات واضحة بشأن راتبه السنوي، وهذا الأمر الذي قد يرجّح كفته، على عكس الإيطالي والهولندي المتمسّكين برواتب عالية".

وأضاف: " فرانكو فودا وافق على التنازل شرط إحضار 6 مساعدين، وقرر تخفيضهم إلى 3 فقط، مع قبوله بتخفيض قيمة راتبه من 100 ألف دولار إلى 60 ألف دولار فقط".

واختتم: "العامل المادي ليس الحاسم الوحيد، ولكن هناك عوامل أخرى سيتفق عليها حسين لبيب رئيس النادي مع أحمد سليمان وحسين السيد، ومن المتوقع الإعلان عن اسم المدرب قبل يوم 10 يناير الجاري".