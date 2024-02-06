الأردن وكوريا الجنوبية.. من أجل معجزة جديدة للنشامى

ميزة الأردن

الفريق الأردني يملك قوة تكتيكية أكبر من نظيره الكوري الجنوبي، صحيح أن الأخير لديه سرعات كبيرة في الهجوم ويمتاز بالضغط العالي، لكن لديهم مساحات شاسعة في الدفاع، يستطيع النشامى استغلالها بشكل كبير من أجل تحقيق الفوز.

تلك المساحات تمت ترجمتها لأهداف في مناسبات عديدة، بواقع مرة أمام البحرين وعدة مرات أمام الأردن وماليزيا والسعودية وحتى أمام أستراليا.

منذ بداية البطولة والشيء الأوضح هو أن دفاع المنتخب الكوري يعد ضمن الأضعف في المسابقة، ليس فقط على مستوى الارتداد وسرعته، لكن في التنظيم والانتشار أيضًا، ولم يخرجوا بشباك نظيفة في أية مباراة حتى الآن.

لذلك يتوجب على النشامى التأكيد على أن الدفاع الكوري يستمر ضمن الأضعف، وأن يفرضوا سيطرتهم مبكرًا على المباراة إذا أرادوا الفوز.