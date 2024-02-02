ولي عهد الأردن يحتفل مع اللاعبين بالتأهل لنصف النهائي (فيديو)

وحقق الأردن إنجازا تاريخيا بتأهله لقبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة بعدما تغلب 1-صفر على منتخب طاجيكستان في دور الثمانية من البطولة المقامة في قطر اليوم الجمعة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 عندما استغل عبد الله نصيب ركلة ركنية ليلعب ضربة رأس اصطدمت بوحدات حانونوف لاعب طاجيكستان إلى داخل شباكه.

ويواجه منتخب الأردن في الدور المقبل، يوم الثلاثاء المقبل، الفائز من المواجهة التي تجمع أستراليا وكوريا الجنوبية والتي تقام في وقت لاحق اليوم الجمعة.