ولي عهد الأردن يحتفل مع اللاعبين بالتأهل لنصف النهائي (فيديو)
احتفل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، مع لاعبي منتخب بلاده، بعد تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم بالفوز على طاجيكستان، اليوم الجمعة، في منافسات ربع نهائي البطولة القارية.
وعقب نهاية المباراة ظهر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع اللاعبين على أرضية ملعب ستاد أحمد بن علي الذي احتضن المباراة، وهو يصافح اللاعبين ويقوم بتهنئتهم على الإنجاز التاريخي.
كما التقط ولي عهد الأردن صورة تذكارية مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، احتفاء بهذا الإنجاز.
وكان ولي العهد الأردني قد تابع مباراة بلاده أمام طاجيكستان، من المقصورة الرئيسة للملعب، مع تواجد الأميرة رجوة الحسين والأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
وحقق الأردن إنجازا تاريخيا بتأهله لقبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة بعدما تغلب 1-صفر على منتخب طاجيكستان في دور الثمانية من البطولة المقامة في قطر اليوم الجمعة.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 عندما استغل عبد الله نصيب ركلة ركنية ليلعب ضربة رأس اصطدمت بوحدات حانونوف لاعب طاجيكستان إلى داخل شباكه.
ويواجه منتخب الأردن في الدور المقبل، يوم الثلاثاء المقبل، الفائز من المواجهة التي تجمع أستراليا وكوريا الجنوبية والتي تقام في وقت لاحق اليوم الجمعة.