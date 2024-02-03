الأردن وكوريا الجنوبية.. حان وقت "الفوز الأول"

عرف المنتخب الأردني الذي يقدم بطولة تاريخية في كأس آسيا منافسه في دور نصف النهائي بعدما قلبت كوريا الجنوبية الطاولة على أستراليا في ربع النهائي الآخر الذي أقيم الجمعة.

وأصبحت النسخة المقامة حاليًا في قطر بطولة لها الأولوية قبل كل شيء بالنسبة للمنتخب الأردني، الذي نجح بالفعل في الصعود إلى نصف النهائي الأول في تاريخه.

وكذلك نجح الفريق للمرة الأولى على الإطلاق في تسجيل عشرة أهداف في البطولة، بعد أن كان سجل تسعة أهداف في آخر نسختين، و17 هدفًا بشكل إجمالي في تاريخ مشاركاته التي بدأت في 2004.

فلماذا لا تصبح بطولة تحقيق أول فوز على المنتخب الكوري الجنوبي في تاريخ النشامى؟ ففي ظل خسارة نقاط المباراة الثلاث في مباراة دور المجموعات في اللحظات الأخيرة، فشل الفريق في تحقيق أول انتصار له تاريخيًا في مواجهة كوريا الجنوبية.