مع وصول صراع اللقب لقمة الإثارة.. آرسنال يبحث عن "الصمود" في مواجهة توتنهام
ينشغل مشجعو آرسنال بمباراة واحدة أكثر من أي مباراة أخرى مع قرب نهاية مشوار الفريق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهي مباراة يوم الأحد أمام الغريم اللدود توتنهام هوتسبير.
وكما هو الحال في جميع مباريات القمة، فإن شعور الفخر والفوز على الغريم يمنح دوافع كبيرة دائما، لكن الأمر الذي يضفي لمسة خاصة على هذه المباراة أنها تأتي وسط رغبة آرسنال في الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 20 عاما.
وتبدو هذه المباراة الأصعب بين آخر أربع مباريات لآرسنال، لكنه سيذهب إلى توتنهام بثقة كبيرة بعد فوزه الساحق 5-صفر على تشيلسي، يوم الثلاثاء الماضي، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الذي تلقت طموحاته في اللقب ضربة قوية بالهزيمة أمام إيفرتون أمس الأربعاء.
ويظل مانشستر سيتي، الذي يتأخر بفارق أربع نقاط وخاض مباراتين أقل قبل أن يحل ضيفا على برايتون في وقت لاحق اليوم الخميس، مرشحا بفارق ضئيل للفوز بلقبه الرابع على التوالي في الدوري وهو أمر لا سابق له.
ولكن على عكس الموسم الماضي عندما انهار آرسنال في نهاية المطاف، يبدو أنه قادر هذه المرة على الاستمرار في المنافسة.
ومرت سنوات عديدة منذ أن واجه آرسنال منافسه اللدود في وضع مماثل وربما كانت المناسبة الأخيرة التي حظي فيها أي منهما بفرص حقيقية لتحقيق اللقب بحلول وقت لقائهما الثاني من الموسم كانت عام 2016.
وفي ذلك الوقت، كان توتنهام يتطلع إلى اللقب الذي طال انتظاره، لكن التعادل 2-2 على ملعبه أضر بتلك الطموحات، وواصل ليستر سيتي مسيرته الخيالية نحو المجد.
واستعاد آرسنال تفوقه على توتنهام الموسم الماضي عندما احتل المركز الثاني خلف سيتي، منهيا سلسلة من ستة مواسم أنهى الموسم خلف توتنهام في الدوري.
ورغم أن توتنهام أظهر تحسنا في الموسم الأول المبشر تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو وكان أفضل بشكل طفيف في التعادل 2-2 على ملعب الإمارات في سبتمبر أيلول الماضي، فإن آرسنال ارتقى إلى مستوى آخر تماما.
فقد منح ديكلان رايس خط وسط الفريق مميزات إضافية، ويواصل القائد مارتن أوديجارد التألق، كما يتألق كاي هافرتس، الذي بدا وكأنه غير مناسب للتشكيلة في وقت سابق من الموسم بعد ضمه في صفقة كلفت الكثير، في الهجوم ويحرز العديد من الأهداف وسيكون متحمسا لمواجهة دفاع توتنهام المتواضع.
ورغم تقديم توتنهام لكرة القدم الجذابة، فإن الفريق استقبل 49 هدفا، آخر أربعة أهداف جاءت في هزيمة ثقيلة 4-صفر أمام نيوكاسل يونايتد.
وعلى النقيض تماما، حافظ آرسنال على نظافة شباكه في ست مباريات متتالية خارج ملعبه، وسيعادل الرقم القياسي الذي يتقاسمه تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا خرج بشباك نظيفة أمام توتنهام.
وفاز آرسنال 2-صفر على مضيفه توتنهام في الموسم الماضي، لكن لم يسبق له في التاريخ أن حافظ على شباكه نظيفة مرتين متتاليتين خارج ملعبه أمام توتنهام في الدوري.
وتتعلق آمال توتنهام صاحب المركز الخامس في التقدم إلى المركز الرابع والعودة إلى دوري أبطال أوروبا بخيط رفيع، وقد تنهي الهزيمة يوم الأحد أي آمال واقعية لدى الفريق، خاصة إذا فاز أستون فيلا صاحب المركز الرابع على تشيلسي بعد غد السبت ووسع الفارق إلى تسع نقاط.
وبغض النظر عن المستوى ومركز كل منهما في الدوري، فإن توتنهام الذي حظي ببعض الوقت للراحة، سيكون متشوقا لتعطيل سعي آرسنال لتحقيق المجد، يوم الأحد، وهو قادر تماما على القيام بذلك.