مع وصول صراع اللقب لقمة الإثارة.. آرسنال يبحث عن "الصمود" في مواجهة توتنهام

وكما هو الحال في جميع مباريات القمة، فإن شعور الفخر والفوز على الغريم يمنح دوافع كبيرة دائما، لكن الأمر الذي يضفي لمسة خاصة على هذه المباراة أنها تأتي وسط رغبة آرسنال في الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 20 عاما.

وتبدو هذه المباراة الأصعب بين آخر أربع مباريات لآرسنال، لكنه سيذهب إلى توتنهام بثقة كبيرة بعد فوزه الساحق 5-صفر على تشيلسي، يوم الثلاثاء الماضي، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الذي تلقت طموحاته في اللقب ضربة قوية بالهزيمة أمام إيفرتون أمس الأربعاء.

ويظل مانشستر سيتي، الذي يتأخر بفارق أربع نقاط وخاض مباراتين أقل قبل أن يحل ضيفا على برايتون في وقت لاحق اليوم الخميس، مرشحا بفارق ضئيل للفوز بلقبه الرابع على التوالي في الدوري وهو أمر لا سابق له.

ولكن على عكس الموسم الماضي عندما انهار آرسنال في نهاية المطاف، يبدو أنه قادر هذه المرة على الاستمرار في المنافسة.