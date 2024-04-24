آرسنال يسحق تشيلسي وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا

تغلب آرسنال، الذي يسعى بلا هوداة للبقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،(5 ـ صفر) على غريمه اللندني تشيلسي الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 29 للدوري الإنجليزي ليبتعد بفارق ثلاث نقاط في صدارة الترتيب بشكل مؤقت.

ورد آرسنال على الشكوك الرائجة حول قدرته على البقاء في المنافسة، حيث منحه لياندرو تروسار تقدما مبكرا قبل أن يسجل بن وايت وكاي هافرتس هدفين لكل منهما في فترة مبهرة من المباراة مع بداية الشوط الثاني ليكتسح تشيلسي الذي بدا مجموعة غير متماسكة من اللاعبين في غياب نجمه وهدافه الأول كول بالمر.

وشكلت خماسية آرسنال رسالة قوية من فريق المدرب ميكيل أرتيتا، على تعافي الفريق بعد أيام الهزيمة على أرضه أمام أستون فيلا والخروج من دوري أبطال أوروبا، ليزيد الضغط على ليفربول ومانشستر سيتي قبل أربع مباريات متبقية.

ورفع آرسنال رصيده في صدارة جدول الترتيب إلى 77 نقطة من 34 مباراة بينما يملك ليفربول، الذي سيواجه إيفرتون غدا الأربعاء، 74 من 33 مباراة.

ويملك مانشستر سيتي حامل اللقب 73 نقطة لكن لديه مباراتين مؤجلتين ستكون أولهما أمام برايتون الخميس المقبل.

وهذه هي المرة السادسة التي يسجل فيها آرسنال خمسة أهداف أو أكثر في مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم. وفي مثل هذا السباق المتقارب، يتمتع الفريق بفارق أهداف كبير وهو ما قد يكون حاسما.

وفي المقابل تكبد تشيلسي صاحب المركز التاسع، أكبر هزيمة له على الإطلاق أمام أآرسنال وضربة قوية في محاولته الزحف إلى مركز مؤهل للعب في أوروبا بعد أيام فقط من هزيمته بصعوبة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.