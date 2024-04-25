بعد حملة التنمر ضدها.. ردّ حاسم من صديقة نجم آرسنال

وتواعد نجم آرسنال ومنتخب إنجلترا ديكلان رايس (25 عاما) مع لورين منذ 8 سنوات كاملة، وأنجبا طفلين، كما أن علاقتهما مستقرة إلى حد كبير، حيث تظهر لورين فراير في الكثير من مباريات فريق المدفعجية في مدرجات ملعب الإمارات لدعمه، كما أنها حضرت مباريات إنجلترا مع طفليها في مونديال قطر 2022، قبل أن تتعرض مؤخرًا إلى حملة تنمر واسعة النطاق.

وقالت صحف إنجليزية إن حملة الاستهزاء من زيادة وزن لورين بدأت أواخر العام 2023 وتواصلت حتى الآن، حيث ترك الكثيرون تعليقات مسيئة مثل مطالبة ديكلان رايس بمواعدة فتاة أجمل من لورين، ما دفع الأخيرة إلى حذف كل الصور من حسابها على إنستغرام.

وفي مقابل حملات التنمر، لقيت صديقة نجم آرسنال، الذي انضم للنادي قادما من وست هام مقابل 137 مليون دولار، حملات دعم ومساندة من شخصيات مشهورة مثل ليبرتي بول نجمة المسلسل التلفزيوني المعروف"Love Island".

يشار إلى أن ديكلان رايس، شارك خلال الموسم الجاري في 34 مباراة لآرسنال في مسابقة البريمرليغ و10 مباريات بدوري الأبطال ومباراة واحدة في كل من كأس الاتحاد وكأس الدرع الخيرية.

وخلال هذه المباريات سجل اللاعب 6 أهداف وصنع 7.