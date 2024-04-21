حقيقة دفاع ديكلان رايس عن صديقته بعد ازدياد وزنها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة إلى ديكلان رايس، نجم آرسنال الإنجليزي، يزعم ناقلوها أنها من مؤتمر صحفي خلال دفاع اللاعب عن صديقته لورين فراير، بعد ازدياد وزنها ولجوئها إلى إغلاق حسابها على "إنستغرام" بسبب التلعيقات المسيئة التي تعرضت لها.

وزعم أحد المتابعين على منصة "إكس"، أنه شاهد للتو مؤتمرًا صحفيًّا لنجم آرسنال يدافع فيه عن صديقته، بعدما قامت بحذف جميع صورها على "إنستغرام" بسبب التنمر الذي وجدته بسبب زيادة وزنها، وبعض المعلقين الذين قالوا لها إنها لا تليق بأن تكون زوجة لاعب كرة قدم مشهور وأنه يستحق أفضل منها.