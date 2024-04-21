حقيقة دفاع ديكلان رايس عن صديقته بعد ازدياد وزنها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة إلى ديكلان رايس، نجم آرسنال الإنجليزي، يزعم ناقلوها أنها من مؤتمر صحفي خلال دفاع اللاعب عن صديقته لورين فراير، بعد ازدياد وزنها ولجوئها إلى إغلاق حسابها على "إنستغرام" بسبب التلعيقات المسيئة التي تعرضت لها.
وزعم أحد المتابعين على منصة "إكس"، أنه شاهد للتو مؤتمرًا صحفيًّا لنجم آرسنال يدافع فيه عن صديقته، بعدما قامت بحذف جميع صورها على "إنستغرام" بسبب التنمر الذي وجدته بسبب زيادة وزنها، وبعض المعلقين الذين قالوا لها إنها لا تليق بأن تكون زوجة لاعب كرة قدم مشهور وأنه يستحق أفضل منها.
ولكن بالبحث عن هذه التصريحات أو التفاصيل المزعومة، لم نجد لها أساسًا من الصحة، بل أن ديكلان رايس كان يشارك مع آرسنال أمس في مواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق لقب رجل المباراة بعدما قاد فريقه للفوز واستعادة صدارة البريميرليغ.
كما إن قصة السخرية من صديقة نجم آرسنال تعود إلى عام 2023، بعدما تم نشر صورة للاعب وصديقته خلال تواجدهما على أحد الشواطئ وقام أحد المغردين بالسخرية من الوزن الزائد لصديقة رايس، ولكن المتابعين هم من قاموا بالدفاع عنها واستنكروا ما كتبه الشخص المتنمر، ولم يقم اللاعب بالرد أو عقد أي مؤتمر صحفي خاص بهذه الواقعة.
ويتم مشاهدة لورين بشكل دائم وهي تشجع ديكلان في الملعب أثناء المباريات.
وأنجبت لورين وديكلان ابنهما "جود" في أغسطس 2022.
ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي وثلاث نقاط أمام ليفربول، علما بأن كلًّ منهما لعب مباراة أقل من آرسنال.