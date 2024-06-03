مفاجأة مدوية بخصوص حارس الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تدرس التراجع عن قرار رحيل حارسها البرازيلي مارسيلو غروهي، نظراً لحاجة الفريق في الموسم المقبل لخبراته.

وكانت إدارة الاتحاد أقامت بالفعل أخيرا احتفالية لتكريم غروهي، ومواطنه رومارينيو، على هامش مباراة الفريق الأخيرة بدوري روشن، أمام النصر بمناسبة انتهاء عقد الحارس.