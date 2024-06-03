مفاجأة مدوية بخصوص حارس الاتحاد السعودي
كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تدرس التراجع عن قرار رحيل حارسها البرازيلي مارسيلو غروهي، نظراً لحاجة الفريق في الموسم المقبل لخبراته.
وكانت إدارة الاتحاد أقامت بالفعل أخيرا احتفالية لتكريم غروهي، ومواطنه رومارينيو، على هامش مباراة الفريق الأخيرة بدوري روشن، أمام النصر بمناسبة انتهاء عقد الحارس.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "المدينة"، اليوم الإثنين، ففقد فتحت إدارة الاتحاد ملف الإبقاء على الحارس المخضرم نظير ما يتمتع به من احترافية وانضباط، وأيضاً لما يتمتع به من مستوى فني.
ولم تعلق إدارة الاتحاد أو الحارس المخضرم على هذه التقارير سواء بالنفي أو التأكيد، حتى الآن.
غروهي (37 عاماً) انضمّ إلى الاتحاد عام 2019 من غريميو البرازيلي، وقاده للتتويج بالدوري الموسم قبل الماضي، بأكبر عدد من المباريات التي حافظ فيها على نظافة شباكه، إضافة إلى الفوز بكأس السوبر.
ودخل غروهي تاريخ دوري المحترفين السعودي، وخاض مع الاتحاد 144 مباراة في مختلف المسابقات، وخرج في 51 لقاء بشباك نظيفة.