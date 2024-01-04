نادي الاتحاد يقرر الاستغناء عن مارسيلو غروهي

اتخذ نادي الاتحاد السعودي قرارا بالاستغناء عن حارس مرماه مارسيلو غروهي ليكون خارج خطط الفريق في عام 2024.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها اليوم الخميس، إن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، أبلغت وكيل غروهي بعدم رغبتها في استمرار اللاعب في صفوف الفريق لما تبقى من الموسم الجاري.

وذكرت الصحيفة، أن الروماني كوزمين كونترا، مدرب ضمك، طلب من إدارة النادي التحرك بسرعة للتعاقد مع غروهي، حال تأكد خروجه من "العميد".

وأشار التقرير، إلى أن غروهي أظهر رغبة قوية في العودة إلى البرازيل لإنهاء مسيرته الكروية في ناديه الأم غريميو.