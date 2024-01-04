نادي الاتحاد يقرر الاستغناء عن مارسيلو غروهي
اتخذ نادي الاتحاد السعودي قرارا بالاستغناء عن حارس مرماه مارسيلو غروهي ليكون خارج خطط الفريق في عام 2024.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها اليوم الخميس، إن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، أبلغت وكيل غروهي بعدم رغبتها في استمرار اللاعب في صفوف الفريق لما تبقى من الموسم الجاري.
وذكرت الصحيفة، أن الروماني كوزمين كونترا، مدرب ضمك، طلب من إدارة النادي التحرك بسرعة للتعاقد مع غروهي، حال تأكد خروجه من "العميد".
وأشار التقرير، إلى أن غروهي أظهر رغبة قوية في العودة إلى البرازيل لإنهاء مسيرته الكروية في ناديه الأم غريميو.
ولم تعلن إدارة الاتحاد، حتى الآن، بشكل رسمي رحيل الحارس أو توجيه الشكر له.
ويعد غروهي أحد أفضل حراس المرمى في دوري روشن السعودي خلال السنوات الماضية، وقد انضم إلى نادي الاتحاد في عام 2019، قادمًا من غريميو، ومنذ حضوره، أظهر جودته مع الفريق، وكان عنصرًا لا غنى عنه في التشكيلة الاتحادية، وسببًا في إحراز "النمور" العديد من الانتصارات والألقاب خلال الفترة الماضية.
لكن خلال الموسم الحالي 2023-24، تراجع مردود غروهي مع نادي الاتحاد، ولم يستطع مساعدة الفريق في تحسين نتائجه المتراجعة، وهو ما جعل إدارة "العميد" تُقرر عدم استمراره.
وفي الموسم الجاري خلال منافسات الدوري، حافظ غروهي على نظافة شباكه 6 مرات خلال 16 مباراة، وتلقت شباكه 18 هدفًا، علمًا أن الحارس في الموسم المنصرم بأكمله حافظ على نظافة شباكه 19 مرة.
وخلال مسيرته بشكل عام مع نادي الاتحاد حصد غروهي لقب دوري روشن وكأس السوبر السعودي في موسم 2022-23، وإجمالًا، لعب الحارس البرازيلي 134 مباراة في كل المسابقات، واستقبل مرماه 116 هدفًا، واستطاع الحفاظ على نظافة شباكه في 50 مواجهة، وفقا لما ذكره موقع "ترانسفير ماركت".