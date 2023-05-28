بالدموع.. غروهي يحتفل بتتويج نادي الاتحاد بلقب الدوري السعودي (فيديو)

نادي الاتحاد توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لأول مرة منذ 2009 بعد الفوز 3-صفر على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة، بفضل ثنائية البرازيلي رومارينيو، اليوم السبت.

وقبل الجولة الأخيرة، أصبح رصيد الاتحاد 69 نقطة من 29 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني الذي تعادل 1-1 مع الاتفاق اليوم أيضا، ليضمن إحراز اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

وسجل المدافع أحمد شراحيلي الهدف الأول للاتحاد بعد مرور ثلاث دقائق، وأضاف رومارينيو هدفين، بواقع هدف قبل الاستراحة مباشرة، والآخر قرب نهاية الشوط الثاني بعد انفراد بالمرمى.

وحصد الاتحاد لقبا طال انتظاره، بعدما تعثر في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي وأهدى الهلال اللقب، لكن من الواضح أنه تعلم الدرس هذه المرة، وضمن المشاركة في كأس العالم للأندية في السعودية.

وكان الاتحاد يحتاج قبل هذه الجولة إلى الفوز فقط لحسم اللقب، بغض النظر عن نتيجة النصر صاحب المركز الثاني، في ظل تفوقه على أقرب منافسيه في المواجهة المباشرة، لكنه فاز ووسع الفارق.